Utrechtse vervoerder Syntus experimenteert met app voor blinden en slechtzienden

Utrechtse openbaar vervoerder Syntus experimenteert met een app die reisinformatie voor blinden- en slechtzienden toegankelijker moet maken. Er wordt met de zogenoemde NaviLens gebruik gemaakt van felgekleurde codes op en in de bus. Hierdoor moet visuele informatie over onder andere de buslijn duidelijker worden.

De NaviLens-app maakt gebruik van de camera op de smartphone. Door de telefoon te richten op de bus of een QR-code bij de bushalte, moet informatie voor reizigers beschikbaar worden. Het gaat bij de bus om informatie over de buslijn en haltes. De QR-codes bij bushaltes geven ‘belangrijke reisinformatie’ voordat reizigers instappen.

Automatisch in gebruik

De NaviLens moet uitkomsten bieden voor blinden en slechtzienden die willen reizen met het openbaar vervoer. Wanneer de app wordt is geïnstalleerd, is deze automatisch realtime in gebruik. Daardoor wordt de informatie over de desbetreffende halte of bus automatisch voorgelezen, laat een woordvoerder van Syntus weten.

“Maar NaviLens biedt ook ondersteuning aan reizigers zonder visuele beperking om snel een eenvoudig reisinformatie zichtbaar te maken op de smartphone”, zegt vervoerder Syntus.

Het gebruik van de app is op dit moment nog een test. Over een paar maanden wordt de pilot geëvalueerd.