Utrechtse verzekering u-polis stopt ermee; nieuwe zorgverzekering kan nu worden afgesloten

Utrechters die verzekerd waren bij U-polis moeten in de maand november een zorgverzekering bij een andere verzekeraar afsluiten. U-polis was een collectieve zorgverzekering van de gemeente, maar houdt op te bestaan per 1 januari 2025. De gemeente organiseert inloopuren waarbij verzekerden van u-polis opzoek kunnen naar een nieuwe verzekering.

Verzekerden die bij u-polis verzekerd waren, moeten voor 31 december een keuze hebben gemaakt voor een nieuwe zorgverzekering. Een basiszorgverzekering hebben is namelijk verplicht in Nederland. Voor 12 november hebben alle zorgverzekeraars hun polisvoorwaarden op hun website bekendgemaakt.

Praktisch nut ontbreekt

De u-polis werd in 2018 in het leven geroepen voor Utrechters met een laag inkomen. Het praktisch nut van de zorgverzekering zou nu alleen ontbreken omdat de reguliere verzekeringsmaatschappijen goedkopere polissen aanbieden, zei de VVD eerder in de gemeenteraad. Zo’n vijfduizend Utrechters maakten gebruik van de speciale verzekering.

De gemeente zegt dat het lastig kan zijn om een zorgverzekering uit te zoeken, en biedt daarom spreekuren aan voor iedereen die nog twijfelt over zijn of haar keuze. Er zijn verschillende data en locaties waar twijfelaars langs kunnen gaan. Op sommige locaties zijn ook tolken aanwezig in het Arabisch, Turks, Farsi, Dari en Tigrinya.