Utrechtse verzetsheldin Trui van Lier krijgt bloemenmonument

De Utrechtse verzetsheldin Geetruida van Lier, oftewel Trui, krijgt een eigen bloemenmonument in het Wilhelminapark. Van Lier heeft in de Tweede Wereldoorlog met haar kindercrèche ten minste 150 joodse kinderen in veiligheid weten te brengen. De bloemen spellen de naam van Trui en zijn blauw van kleur.

Trui van Lier was de oudere nicht van Truus van Lier, die ook in het Utrechtse verzet zat. Zij kreeg in 2022 een eigen standbeeld voor haar acties. Nu is het de beurt aan Trui om een eigen monument te krijgen. Met haar kindercrèche ‘verstopte’ ze joodse kinderen tussen de andere kinderen, waarna zij later werden ondergebracht. Zo zijn minstens 150 kinderen gered. Maandag 13 november, de geboortedag van Trui, worden de bollen geplant.

Het bloemenmonument in het Wilhelminapark zal in het voorjaar met blauwe hyacinthen de naam van Trui spellen. De locatie daarvan is langs het talud van de Koningslaan. Daarnaast wordt in het voorjaar, wanneer de bloemen tot bloei komen, de speeltuin in het Wilhelminapark naar Trui van Lier vernoemd. Op dit moment heeft deze speeltuin namelijk nog geen naam.

Het monument van Trui heeft volgens Michèle van Lier, kleindochter van een neef van Trui en Truus, bewust een andere signatuur dan het monument van Truus. Dit omdat de geschiedenis van de nichten sterk verschilt van elkaar. Trui koos een geweldloze manier van verzet. Truus verschilde daarin, zij schoot in 1943 een Utrechtse NSB-hoofdcommissaris neer en werd daarna opgepakt. Niet lang daarna werd zij gefusilleerd. Bij het monument van Trui is voor blauwe bloemen gekozen, bij die van Trui voor gele.

Boshyacinthen

Michèle heeft het ontwerp van het monument zelf gemaakt, maar het voorstel kwam van Hannie Sliepen, bestuurslid van Stichting Wilhelminapark. De boshyacinthen zijn daarbij geschonken door de laatstgenoemde partij. Maandag 13 november spreekt Michèle om 11.00 uur een paar woorden op de locatie.

De eerste van de in totaal drieduizend bloembollen wordt op dat moment ook geplant. Het bloemenmonument is de aftrap van een reeks volgens Michèle. Zo komt er een speciaal pad tussen de voormalige kindercrèche van Trui en het Wilhelminapark. Het vernoemen van de speeltuin is ook een initiatief van Michèle en overige familieleden.