Utrechtse veteranen kregen zaterdag uit handen van burgemeester Dijksma een speciaal kookmagazine

Een aantal Utrechtse veteranen kreeg zaterdagochtend uit handen van burgemeester Sharon Dijksma een speciaal kookmagazine overhandigd. In Rats, kuch en bonen. Tien recepten en verhalen van Utrechtse veteranen staan allerlei lekkernijen waar de (voormalige) werknemers van defensie een speciale herinnering aan hebben.

Zo staat er van Jean Limbourg (61) een recept met lamskoteletten in het magazine. Tijdens het conflict in het voormalige Joegoslavië was hij uitgezonden om onderzoek te doen naar massagraven.

“Tijdens één van die missies passeerde ik in de ochtend samen met een collega een restaurant. We hadden afgesproken daar in de avond te eten. Toen we er op de terugweg weer langskwamen was het restaurant opgeblazen. Uiteindelijk hebben we samen in het hotel gegeten, waar we lamskoteletten kregen. Het was een spannende dag in gevaarlijk gebied en tijdens het eten realiseerden we ons dat we opgelucht waren dat we heelhuids waren teruggekeerd.”

Vis

De burgemeester overhandigde de boeken zaterdag op de Vredenburgmarkt. Reden hiervoor was dat twee oudgedienden nu werkzaam zijn op die markt. Eén daarvan is Limbourg, hij is namelijk al ruim vier jaar marktmeester. De ander is Jan van Halen (61). Sinds 1992 runt hij samen met zijn vrouw Vishandel De Ruiter.

Gek genoeg is er van Van Halen geen visrecept in het magazine verschenen. “Tussen 1980 en 1981 ben ik uitgezonden naar Libanon. Ik heb de ruim zes maanden dat is daar zat overleefd op broodjes ei. Daarom staat er van mij een broodje ei in het magazine.”

Binden

De 46-jarige Sjoerd is nog steeds in dienst bij defensie. Van hem is geen recept terug te vinden in het boek, maar wel een verhaal waaruit blijkt dat samen eten mensen kan binden.

“Ik was op een gegeven moment gestationeerd op een internationale basis in Bosnië. Er zaten soldaten uit 19 landen en de meesten aten apart van elkaar in minikampjes. Op een gegeven moment besloten we samen te koken en te eten en dat maakte de groep een stuk hechter.”

Naast dat Sjoerd nog steeds werkzaam is bij defensie, speelt hij ook al 31 jaar de taptoe tijdens Dodenherdenking op het Domplein. “Ik ben daar ooit mee begonnen toen ik 15 jaar was. Mijn trompetleraar had destijds gevraagd of ik het wilde doen, en sindsdien sta ik met veel trots op 4 mei op het Domplein. Ik vind het belangrijk want ook een moment als Dodenherdenking bindt mensen.”

Trots

“Ik ben er trots op dat in Utrecht meer dan 800 veteranen wonen die namens Nederland op missie zijn geweest”, zegt burgemeester Sharon Dijksma. “Vaak heel verschillende uitzendingen, op de meest uiteenlopende en afgelegen plekken en onder diverse omstandigheden. Eén ding hebben zij gemeen: zij hebben zich ingezet voor vrijheid, vrede en veiligheid. Daar kunnen we wat mij betreft niet genoeg dankbaar voor zijn.”

Het kookmagazine bevat in totaal tien verhaal van veteranen uit diverse rangen. Rudolf Feldman is momenteel 96 jaar en daarmee de oudste veteraan uit het boek. Hij kreeg zaterdag het eerste exemplaar overhandigd. De jongste veteraan die in het boek wordt vermeld is 24 jaar.

Rats, kuch en bonen. Tien recepten en verhalen van Utrechtse veteranen is hier gratis te downloaden.