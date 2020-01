Utrechtse vindt ijzerdraad in hondenkoekjes: ‘Dit is toch niet normaal?’ Het ijzerdraad in de koekjes. Foto: Elisa Louwen

De Utrechtse Elisa Louwen wilde haar hondje een hondenkoekje voeren toen zij tot haar schrik een scherp ijzerdraad ontdekte. Ze had de koekjes bij de Albert Heijn XL in Overvecht gekocht. “Dit is toch niet normaal?”, schrijft Louwen op haar Facebookpagina.