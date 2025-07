Utrechtse visdeurbel sluit na succesvol voorjaar

Na een succesvol voorjaar wordt de Utrechtse visdeurbel weer afgesloten. Nu het paringsseizoen van de vissen er grotendeels opzit, is het niet langer nodig om meermaals de sluizen te openen voor de vissen. De havenmeester en de sluiswachters zijn voor hun inzet in het zonnetje gezet, en werden met taart bedankt voor hun bewezen diensten.

Sluiswachter Rachid Saaedi werkt al ruim 15 jaar bij de Weerdsluis, de sluis aan de noordzijde van de binnenstad die de Stadsbuitengracht en de Vecht met elkaar verbindt. Rachid zorgt er samen met zijn team voor dat de sluizen worden opengezet op het moment dat er boten door de sluis moeten, maar ook als er wordt aangebeld bij de visdeurbel. Dat wordt gedaan door voorbijgangers die een vis zien zwemmen.

De visdeurbel, een initiatief waardoor vissen in het paringsseizoen vanaf de Vecht gemakkelijker via de grachten en singels naar de Kromme Rijn kunnen zwemmen om zich daar voort te planten, wordt na een druk voorjaar gesloten. Het paringsseizoen zit erop, en dat betekent dat de visdeurbel tot maart offline wordt gehaald, leggen de bedenkers van de visdeurbel, ecologen Anne Nijs en Mark van Heukelum, uit.

Toeristische trekpleister

“Er is dit voorjaar maar liefst 200.000 keer aangebeld”, stelt Van Heukelum, “maar dat betekent niet dat er ook 200.000 keer wordt opengedaan. Wij kijken als ecologen of het ook echt nodig is op het moment dat er wordt aangebeld, bijvoorbeeld als er meerdere vissen wachten, en geven dan een seintje aan de sluiswachters als de sluis moet worden opgezet.”

Dat de bijzondere deurbel een absolute trekpleister is geworden, als eerste visdeurbel ter wereld, merkt ook Rachid. “Er komen continu toeristen en journalisten langs om foto’s te maken en vragen te stellen over de deurbel; heel leuk!”, stelt hij. Wereldwijd keken er in 2024 maar liefst 2,7 miljoen mensen naar de visdeurbel. Samen met zijn team, waaronder een aantal studenten zoals Tijl, zorgt hij ervoor dat de sluis wordt opengezet.

Onderwaterwereld

De visdeurbel zorgt er volgens Van Heukelum voor dat verschillende vispopulaties met elkaar in aanraking komen, maar ook dat er verschillende soorten vanuit de Vecht naar de Kromme Rijn zwemmen. Vooral de vroege trekkers, zoals de winde, snoek en de brasem, hebben profijt van de visdeurbel volgens de ecoloog. “Deze soorten moesten soms weken wachten voordat de sluis openging; dat ging dan ten koste van de paringstijd.”

Wethouder Linda Voortman is eveneens enthousiast over de visdeurbel: “Het zorgt voor bewustzijn van de bijzondere onderwaterwereld in Utrecht.”