Utrechtse (v)mbo-studenten winnen tien medailles tijdens Nederlands Kampioenschap voor beroepen

Studenten van verschillende Utrechtse (v)mbo-opleidingen hebben tijdens Skills The Finals, ook wel het Nederlands Kampioenschap voor beroepen genoemd, meerdere prijzen gewonnen. In totaal namen zij drie gouden, twee zilveren en vijf bronzen medailles mee naar huis.

Skills The Finals is de laatste ronde van WorldSkills The Netherlands. Tijdens dit Nederlandse kampioenschap strijden zo’n duizend studenten van meer dan vijftig verschillende beroepen in het (v)mbo om de titel in hun vakgebied. Het evenement werd dit jaar in Utrecht georganiseerd door onder meer ROC-Midden Nederland, MBO Utrecht, Grafisch Lyceum, Nimeto en Yuverta.

John van Houdijk en Nathan den Besten wonnen namens Yuverta de eerste prijs in de categorie ‘Hovenier’. Jill Oomen van MBO Utrecht nam een gouden medaille mee naar huis als kampioen ‘Managementassistent’. Marcel Zeeman en Mohammad Al Nasaan van ROC Midden Nederland wonnen een zilveren medaille in de categorie ‘Entree Horeca’.

Dylan Fernhout, eveneens van ROC Midden Nederland, werd derde in de wedstrijd ‘Stucen’. David Bilder en Sanne van Rosmalen van MBO Utrecht wonnen brons voor respectievelijk de competities ‘Onderwijsassistent’ en ‘Pedagogisch Medewerker’. Brandon van Hesteren en Sophie Sulman van Yuverta haalden de derde plaats in de categorie ‘Horeca, Bakkerij & Recreatie’ voor het vmbo.

Wil jij DUIC steunen en een set ansichtkaarten ontvangen met de beste foto’s uit het boek DUIC in 2021? Voor 7,95 euro krijg je twaalf kaarten, van elke maand in 2021 één ansichtkaart. Met de aanschaf van de kaarten heb je niet alleen een herinnering aan 2021 – om op te hangen, te bewaren of te versturen – maar steun je ook de lokale journalistiek in Utrecht.