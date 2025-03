Utrechtse voetbalhooligans moeten zich met vingerafdruk melden tijdens wedstrijden

Voetbalhooligans in Utrecht met een gebiedsverbod in en rondom het stadion moeten vanaf 1 april hun vingerafdruk registreren op een klein draagbaar apparaat: de Mini-ID. Dit systeem controleert of zij zich daadwerkelijk op een andere locatie bevinden dan het stadion wanneer er een wedstrijd wordt gespeeld.

Eind 2023 startte Utrecht, samen met Rotterdam en Leeuwarden, een proef met de digitale meldplicht voor overlastgevende voetbalsupporters. Voorheen moesten personen met een gebiedsverbod zich fysiek melden bij een politiebureau. Maar deze maatregel werd in de praktijk zelden opgelegd, omdat dit veel zou vragen van de capaciteit van de politie.

De afgelopen tijd hebben vrijwilligers het systeem getest, en met succes. Dankzij de positieve resultaten starten de drie gemeenten in april met een volgende fase. 45 personen die daadwerkelijk een gebiedsverbod met een meldplicht hebben, gaan de Mini-ID gebruiken.

Strafvervolging

Een meldplichtige moet zich op de aangegeven momenten rondom een voetbalwedstrijd melden met zijn vingerafdruk. Is de meldplichtige in het verboden gebied op het moment dat hij daar niet mag zijn, dan is sprake van een overtreding die kan leiden tot strafvervolging.

Deze pilot loopt acht maanden. Tijdens deze periode worden de werking van het systeem, de benodigde capaciteit en kosten geëvalueerd. Ook wordt gekeken naar de ervaringen van de gebruikers.

Na afloop beoordeelt het ministerie van Justitie en Veiligheid of de digitale meldplicht landelijk wordt ingevoerd.