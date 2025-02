Utrechtse VVD stelt vragen over komst omstreden predikers naar Ramadan Expo in Jaarbeurs

De Utrechtse VVD-fractie heeft vragen gesteld over de komst van drie omstreden predikers naar de Ramadan Expo op 22 en 23 februari in de Jaarbeurs. De partij stelt dat deze sprekers opvattingen uitdragen die niet passen in een vrije, democratische samenleving.

Zo schrijft de VVD dat een van de uitgenodigde predikers, Ali Hammuda, beweert dat de media liegen over de terreuraanslag van Hamas op 7 oktober 2023. Daarnaast zal ook Sjeik Abu Bakr Zoud spreken, die in opspraak kwam vanwege zijn veroordelingen van homoseksualiteit. De derde spreker, Mohammed Hijab, heeft eerder aangegeven geen principieel bezwaar te hebben tegen intieme relaties met 13-jarige meisjes.

Ook de organisatie achter het evenement, de Dawah-groep, ligt onder vuur. De gemeente Utrecht verbrak eerder de samenwerking met de groep nadat zij een prediker had uitgenodigd die, volgens burgemeester Sharon Dijksma, ‘anti-integratieve, antidemocratische en sektarische’ uitspraken deed.

Gemeente ‘not amused’

Een woordvoerder van de gemeente Utrecht heeft laten weten ‘not amused’ te zijn over de komst van de sprekers. De VVD wil weten of burgemeester Dijksma zich opnieuw zal uitspreken tegen hun komst en of zij mogelijkheden ziet om de predikers de toegang tot Utrecht te ontzeggen. Daarnaast vraagt de fractie of de burgemeester het zorgwekkend vindt dat de Dawah-groep herhaaldelijk omstreden sprekers uitnodigt.

Dawah-groep houdt voet bij stuk

De Dawah-groep geeft aan volledig achter de keuze voor de sprekers te staan en weigert toe te geven aan wat zij ‘cancelcultuur’ noemt. In een verklaring stelt de organisatie dat predikers met honderden, soms duizenden uren aan online materiaal worden beoordeeld op enkele uitspraken die negatief kunnen worden uitgelegd. “Vervolgens wordt geprobeerd hen te cancellen en krijgt het evenement negatieve labels opgeplakt”, aldus de Dawah-groep. Desondanks zegt de organisatie ‘alle vertrouwen’ te hebben in een ‘mooi, positief en inspirerend event’.

Eerdere controverses

De komst van omstreden sprekers naar evenementen van de Dawah-groep is niet nieuw. In 2016 nodigde de organisatie de salafistische Britse islamgeleerde Haitham al-Haddad uit, wat tot zoveel ophef leidde dat het Utrechtse zalencentrum waar hij zou spreken zich terugtrok. Het evenement werd uiteindelijk verplaatst naar Almere.

Ook in 2024 kwam de Dawah-groep in het nieuws met de uitnodiging van de islamitische spreker Mohamed Hoblos, die de Hamas-aanval op 7 oktober ‘geweldig’ noemde. Daarnaast stelde hij dat kinderverkrachters, terroristen en moordenaars voor Allah minder erg zijn dan moslims die een gebed overslaan.