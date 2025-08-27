Utrechtse VVD wil onveilige plekken op straat in kaart brengen

Wat de VVD betreft komen er extra maatregelen om het veiliger te maken voor vrouwen op straat. Daarover stelde de Utrechtse fractie schriftelijke vragen. Daarin doelt de fractie vooral op het veiliger maken van de plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het liefst wil de partij deze plekken preventief in kaart brengen.
De VVD vindt dat de landelijke aandacht voor vrouwenveiligheid benut zou moeten worden door met extra maatregelen te komen. Die aandacht is ontstaan in de nasleep van meerdere incidenten, waaronder de moord op een 17-jarig meisje uit Abcoude vorige week.
In de inleiding van de vragen haalt de VVD dit aan als blijk dat een onveilig gevoel op straat voor veel vrouwen reëel is. Wat de partij betreft wordt gehandeld op basis van het onveilige gevoel.
In kaart brengen
De VVD-fractie zelf heeft Utrechtse vrouwen gevraagd waar in de stad zij zich onveilig voelen. Dat blijkt zo te zijn in Park Lepelenburg, het Beatrixpark en het Maximapark en rondom de singels. Ook het hele Science Park wordt als onveilig ervaren, net als de twee fietsroutes daar naartoe.
De partij roept de gemeente op om voor deze plekken in kaart te brengen hoe ze veiliger gemaakt kunnen worden. Daarbij doen ze zelf het voorstel voor extra straatverlichting, het snoeien van groen, inzetten van camera’s en/of extra handhaving.
Meldingen
Om plekken die onveilig voelen uitgebreid in beeld te brengen, stelt de partij voor een veiligheidsschouw te organiseren. Dat gebeurt in sommige andere steden al. Bewoners, gemeente en bijvoorbeeld wijkagenten brengen daarbij samen in kaart waar de veiligheidsrisico’s zich bevinden.
Ook vraagt de partij of het meldsysteem dat nu wordt gebruikt voor onder andere straatintimidatie preventief gebruikt kan worden. Vrouwen zouden dan melding kunnen maken van plekken die onveilig voelen, ook als daar nog niets gebeurt is.
Gekoppelde berichten
Mars tegen femicide aanstaande zondag in Utrecht
Aanstaande zondag wordt in de Utrechtse binnenstad een mars tegen femicide gehouden. De aanleiding is…
8 ReactiesReageren
Waarom wordt er alleen maar aan vrouwen gevraagd waar ze zich onveilig voelen? De VVD geeft blijkbaar niks om mannen
Als het kalf verdronken is dempt men de put! Lekker laat VVD!
Rond de singels en Lepelenburg gaat de gemeente niks aan doen. Het zijn voornamelijk Oostblokkers die zowel dealen als junk/alcoholist zijn die vrouwen naroepen (en mannen lastigvallen/vechten) – de politie heeft al een benaming voor deze mensen ‘bekende overlastgevers’. Ze worden keer op keer aangesproken/opgepakt. Ze dienen eigenlijk naar land van herkomst te moeten worden gestuurd, het zijn vaak EU burgers. Daarbij moet er snel wat worden gedaan aan de PVV/VVD/BBB die deze mensen uitbuiten in de bij hun partij aangesloten bedrijven oa. boeren, slachthuizen en ander laagbetaalde/ongeschoold werk.
Dan voorkomen we nog meer kanslozen die op straat worden geschopt door die bedrijven en daarna voor overlast gaan zorgen in Utrecht.
De VVD: is dat niet de partij die de politie volledig naar de gallemiezen heeft geholpen?
de opportunistjes!
Misschien kan de VVD in Den Haag ook zorgen voor veilige plekken voor de bewoners van Gaza!
Kanaalstraat/Kop van Lombok zodra het donker wordt.
In park Oog in Al hangen ook steeds meer duistere figuren rond.
@de Roeptoeter
Ze zullen er ongetwijfeld ook tussen zitten, maar uw bewering dat de overlastgevers in Lepelenburg ‘voornamelijk’ Oostblokkers zijn is klinkklare nonsens.
Het zou de VVD sieren om eens wat te doen aan die junken- en dealer overlast op Lepelenburg. Lijkt onderhand de Zeedijk in de jaren 80 wel daar!