Utrechtse VVD wil QR-codes bij straatnamen: ‘Hierdoor wordt de geschiedenis zichtbaar’

Een QR-code bij straatnaambordjes zodat gemakkelijk het achterliggende verhaal op te zoeken is. De Utrechtse fractie van de VVD vindt dat een goed idee. “Hierdoor wordt de geschiedenis zichtbaar en hoeven er ook geen straatnamen te verdwijnen”, stellen raadsleden Martijn van Dalen en Dimitri Gilissen.

Beide politici denken dat QR-codes een goed middel zijn om bewoners en bezoekers ‘context’ te geven over Utrecht. Via schriftelijke vragen roepen zij het college dan ook op om deze codes bij markante locaties, kunstwerken en straatnamen te plaatsen. “Door een QR-code op of bij een straatnaambord te plaatsen en te linken naar een website met informatie over de straatnaam kunnen we meer leren over de herkomst van de straatnaam.”

Als voorbeeld noemen zij Paardenveld, Ganzenmarkt, Smakkelaarsveld en Ledig Erf, omdat deze namen in de huidige tijd een andere functie hebben, waardoor de naam ‘onlogisch lijkt’. Maar ook noemen de VVD’ers straatnamen die zijn vernoemd naar personen zoals de Kardinaal de Jongweg, Burgemeester Reigerstraat en Johan de Wittstraat. “Hierdoor wordt de geschiedenis zichtbaar en hoeven er ook geen straatnamen te verdwijnen, maar worden deze juist toegelicht.”

Afval

Tot slot roepen Van Dalen en Gilissen de gemeente op QR-codes te plaatsen bij ondergrondse afvalcontainers. Deze kunnen vervolgens gebruikt worden om een melding te maken van bijvoorbeeld bijplaatsing of een storing. “Hiervoor hoeft dan niet eerst de slimmelden-app geïnstalleerd of geopend te worden. Dit werkt sneller en vindt ook op de locatie bij de juiste afvalcontainer plaats.”