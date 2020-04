Utrechtse wetenschappers kritisch over corona-apps van kabinet

Zeven Utrechtse wetenschappers van de Universiteit Utrecht (UU) hebben een brief ondertekend waarin wordt gewaarschuwd voor de corona-apps van het kabinet. Minister De Jonge wil twee apps inzetten bij de bestrijding van corona, maar er zijn zorgen over de privacy.

In een brief aan het kabinet waarschuwen meer dan zestig wetenschappers voor de gevaren van tracking-, tracing- en gezondheidsapps bij de bestrijding van Covid-19. Ook zeven Utrechtse wetenschappers willen dat niet alleen app-ontwikkelaars gaan beslissen over de apps, maar ook uit andere vakgebieden zoals ethiek en recht.

Prof. dr. José van Dijck, verbonden aan de UU, schrijft: “Bij het bedenken van een exit-strategie uit de coronacrisis moeten technische oplossingen kunnen bogen op maatschappelijke inzichten, anders krijg je er geen draagvlak voor.”

Technologie

De apps worden volgens de wetenschapper gezien als een oplossing voor sociale en politieke vraagstukken. “Dat is een terugkerend fenomeen in de geschiedenis van (media)technologie”, aldus dr. Mirko Schäfer toe. “In de persconferentie vertoonden minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jong een schoolvoorbeeld van technocratisch beleid zonder enige kennis van technologie.”

Schäfer wil niet zeggen dat een app niet zinvol kan zijn, maar het val hem als mediawetenschapper op dat het wordt gebruikt als een middel voor politiek beleid. “Politici delegeren hun verantwoordelijkheden aan een soort black box. Ze riepen ‘app hier’ en ‘app daar’, maar wat de app eigenlijk zou moeten doen, hoe de app zou moeten worden ingezet en onder welke voorwaarden was helemaal niet duidelijk.”

De wetenschappers maken zich zorgen over de inzet van tracking- en tracingapps en gezondheidsapps. Er moet daarom kritisch worden gekeken naar ‘het nut, de noodzaak en de effectiviteit van dergelijke apps en de impact op het brede sociale systeem inclusief onze fundamentele rechten en vrijheden’. De apps mogen volgens de wetenschappers ook niet verplicht worden gesteld.