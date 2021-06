Utrechtse wetenschappers lanceren lab en willen ecosysteem van kennis ontwikkelen

Wetenschappers van de Universiteit Utrecht lanceren een nieuw lab. Het AI & Sustainability Lab is na het Nationaal Politielab en het AI & Mobility Lab het derde lab in de reeks. In het AI & Sustainability Lab werken informatici en geowetenschappers samen met publieke en private partijen om, met behulp van artificial intelligence, oplossingen te vinden voor duurzaamheidsvraagstukken.

Het lab gaat zich buigen over vraagstukken die leven in de maatschappij, bijvoorbeeld wat de meest optimale manier is om landbouwgewassen te besproeien, hoe waterstof kan worden opgeslagen en in hoeverre het zin heeft dat een gemeente bepaalde wegen afsluit om plaatselijke luchtvervuiling tegen te gaan.

Bij het beantwoorden van die vragen gaat het lab gebruikmaken van grote hoeveelheden data. Daarvoor gebruiken de informatici onder meer kunstmatige intelligentie.

Samenwerking met informatici

De vraagstukken zijn dan misschien niet nieuw voor geowetenschappers, de verwachting is dat de samenwerking met informatici de aanpak een impuls kan geven. Wilco Hazeleger is decaan van de faculteit Geowetenschappen en een van de initiatiefnemers van het lab.

“We gebruiken veel statistische technieken in ons onderzoek en er zijn natuurlijk ‘geo-informatici’, wetenschappers met een bijzondere interesse in informatica”, vertelt hij. “Maar binnen de kunstmatige intelligentie zit zoveel meer waardevolle expertise waarmee we ons onderzoek kunnen verbeteren.”

Het AI & Sustainability Lab is niet alleen nuttig voor de geowetenschappen, denkt ook de directeur van AI Labs Thomas Dohmen. “De geowetenschappen hebben buitengewoon uitdagende vraagstukken op basis van verschillende soorten data waar onze informatici zich in kunnen vastbijten. Dat draagt bij aan de ontwikkeling van ons vakgebied én die van andere vakgebieden, omdat de kennis die wij hier opdoen vaak ook elders kan worden toegepast.”

Meer geïnteresseerden

Verschillende partijen hebben zich gemeld om aan te sluiten bij het lab. Het gaat dan om onder meer energiemaatschappijen, gemeentes, techbedrijven en consultancybureaus. De initiatiefnemers hopen dat nog meer geïnteresseerden contact op zullen nemen.

“Iedereen met een uitdagend duurzaamheidsvraagstuk is welkom. Met dit lab stellen wij ons onderzoek nog meer open voor de buitenwereld”, aldus Dohmen. “Wellicht gaat er straks een promovendus aan de slag met de kwestie, of leent het vraagstuk zich juist perfect voor een stageplek voor een student. Doel is dat er uiteindelijk een heel ecosysteem ontstaat van kennis ontwikkelen, overdragen en toepassen.”