Utrechtse wetenschappers maken gifklieren van slangen na

Onderzoekers van het Utrechtse Hubrecht Instituut hebben een manier ontwikkeld om gifklieren van slangen na te maken in een laboratorium. De klieren produceren gifstoffen van echt slangengif en dat kan weer gebruikt worden om tegengif of andere medicijnen te maken.

Volgens het instituut kunnen de reptiel-orgaantjes oneindig in een laboratorium worden gekweekt. Het idee voor de nieuwe methode komt van drie studenten van het Utrechtse instituut, dat onderzoek doet naar cellen, weefsels en organismen.

Zij raakten alle drie geïnspireerd door het groeien van mini-organen in het lab. “Ze vroegen zich af of dit ook mogelijk was voor reptielen, en of ze misschien ook gif konden maken in het lab”, schrijft het instituut. De nieuwe technologie maakt het misschien in de toekomst mogelijk om dodelijke gevolgen na slangenbeten te verminderen.

Tegengif en medicijnen

Slangengif is een belangrijk onderdeel van tegengif en veel medicijnen. Het wordt onder andere gebruikt in middelen die de bloeddruk verlagen en bloedingen voorkomen. Het melken van slangengif met echte slangen is een gevaarlijke procedure. Volgens het instituut kan deze ontdekking ervoor zorgen dat het gif eenvoudiger te verkrijgen is.

Volgens het instituut overlijden er jaarlijks wereldwijd zo’n 100.000 mensen door een slangenbeet. Nog eens 400.000 mensen raken lichamelijk beperkt na een beet.