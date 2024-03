Utrechtse wetenschappers: ‘Mobiele telefoongebruikers hebben geen hoger risico op hersentumoren’

De verhalen gaan soms nog rond, maar volgens een groot internationaal onderzoek is er geen verband tussen het gebruik van de mobiele telefoon en het risico op hersentumoren. Voor het onderzoek werd het telefoongebruik van meer dan 250.000 personen uit verschillende landen onderzocht. Wetenschappers uit Utrecht leidden het onderzoek in Nederland.

“We hebben informatie verkregen over daadwerkelijk telefoongebruik via providers en konden zeer gedetailleerd telefoongebruik van gebruikers over een lange tijd reconstrueren”, zegt professor Roel Vermeulen van de Universiteit Utrecht.

Het wijdverbreide gebruik van mobiele telefoons en andere draadloze communicatiemiddelen heeft geleid tot zorgen dat de elektromagnetische straling en radiofrequentie van mobiele technologieën kanker en andere ziekten kan veroorzaken.

De WHO en de EU hebben daarom opgeroepen om studies hiernaar te doen. 20 jaar geleden ging het onderzoek van start, waar de Utrechtse wetenschappers onderdeel van zijn. Er werd aangetoond dat ‘degenen die de meeste uren getelefoneerd hebben geen hoger risico lopen op het ontwikkelen van een hersentumor dan anderen’.

Over het onderzoek

Tussen 2007 en 2013 hebben een groot aantal mensen in Denemarken, Finland, Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk vragen beantwoord over hun mobiele telefoongebruik. Bovendien werd informatie over gespreksduur verkregen van providers.

Vervolgens werden de deelnemers gevolgd in kankerregistraties om eventueel nieuw ontwikkelde hersentumoren te ontdekken. Er werd geen verschil gevonden tussen mensen die hun mobiele telefoon veel gebruikten ten opzichte van de mensen die de telefoon aanzienlijk minder gebruikten.