Utrechtse wethouder Eelco Eerenberg Beste Jonge Bestuurder 2021: ‘Mooie opsteker’

De Utrechtse wethouder Eelco Eerenberg is verkozen tot Beste Jonge Bestuurder van 2021. Tijdens de dertiende verkiezing Beste Lokale Bestuurder, georganiseerd door het vaktijdschrift Binnenlands Bestuur, kreeg Eerenberg de meeste stemmen.

Alleen bestuurders onder de 40 jaar konden worden verkozen voor deze titel. De wethouder is erg blij met de prijs en noemt het een “mooie opsteker om mij onverminderd voor Utrecht te blijven inzetten”.

“Hij is nog maar kort als wethouder in deze stad werkzaam”, schrijft Binnenlands Bestuur. “Toch wordt hij nu al geroemd als een bestuurder die zich in korte tijd dossiers eigen maakt en naar innovatieve oplossingen zoekt. Zo realiseerde hij meer sociale huur en betaalbare koopwoningen in het Utrechtse stationsgebied en beurskwartier.”

YES!🍾 Dankzij alle stemmers, alle hardwerkende ambtenaren @GemeenteUtrecht, onze partners in de stad en vooral de Utrechters zelf mag ik mijzelf 'Beste Jonge Bestuurder 2021' noemen. Ontzettend bedankt! Mooie opsteker om mij onverminderd voor Utrecht te blijven inzetten! pic.twitter.com/YS2TLnkiDu — Eelco Eerenberg (@eelcoeerenberg) February 3, 2022

Uitblinken

Eerenberg werd in 2015 al eens eerder verkozen tot Beste Jonge Bestuurder. Toen was hij wethouder en locoburgemeester in Enschede.

Voor de verkiezing werden alle lokale bestuurders, politici, griffiers en secretarissen benaderd. “In de eerste ronde gaven zij aan wie zij vonden uitblinken in het afgelopen jaar en waarom”, meldt het vakblad. In de tweede ronde kon er gestemd worden door het publiek. In totaal werden er 12.000 stemmen uitgebracht.

