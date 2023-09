Utrechtse wethouder Eerenberg wil met brief aan advocaat ‘druk verhogen’ om problemen rond Galaxy Tower op te lossen

Wethouder Eelco Eerenberg gaat een brief schrijven aan de advocaat die betrokken is bij de zaak rond de Galaxy Tower. De twee partijen die betrokken zijn bij de bouw zijn verwikkeld in een juridische strijd, waardoor de werkzaamheden stilliggen. Wethouder Eerenberg legde eerder al uit dat het voor de gemeente moeilijk is om invloed uit te oefenen op de uitkomst van de ruzie, maar hij gaat nu dus wel een brief schrijven. “Ik maak mij geen illusies dat ik daarin iets ga opschrijven dat de beste man of vrouw zelf nog niet bedacht had. Maar het helpt hopelijk in het verhogen van de druk om dit op te lossen.”

Het dossier Galaxy Tower begint inmiddels een behoorlijke omvang te krijgen. In de toren moeten ruim 300 woningen en een Amrâth-hotel met 250 kamers komen. Het gebouw had in 2021 al klaar moeten zijn, maar de toren is verre van af en de bouwplaats ligt er momenteel verlaten bij. Dat heeft te maken met een geschil tussen aannemer Ballast Nedam en opdrachtgever De Lelie Vastgoed, een dochterbedrijf van Amrâth.

De ruzie draait om wie er financieel verantwoordelijk is – het gaat inmiddels om tientallen miljoenen euro’s – voor ontstane vertraging. Bij de rechtbank loopt daarover een bodemprocedure. Aannemer Ballast Nedam voert in de tussentijd haar retentierecht uit, wat inhoudt dat de bouw stilligt en de bouwplaats is ontmanteld.

Uit een nieuwe uitspraak van de rechtbank in Utrecht blijkt nu dat het conflict inmiddels zo lang duurt dat de schulden De Lelie Vastgoed te hoog oplopen. Er loopt een zogenoemde WHOA-procedure waarmee geprobeerd wordt een oplossing te vinden om een uiteindelijk faillissement te voorkomen.

Moeilijk invloed uitoefenen

Over deze nieuwe informatie werden donderdag in het vragenuur van de gemeenteraad vragen gesteld door de PvdA, D66, GroenLinks, CDA en Student & Starter. Ze vroegen wethouder Eelco Eerenberg naar de invloed die het college kan uitoefenen, naar de gevolgen voor de gemeente en wat er gebeurt als de partijen er niet samen uitkomen.

Wethouder Eerenberg legde eerder al uit dat het voor het college van burgemeester en wethouders moeilijk is om invloed uit te oefenen, omdat de gemeente officieel geen partij is. Ook nu benadrukte de wethouder dat weer. “Een privaatrechtelijk geschil tussen partijen in de stad kan altijd plaatsvinden. Dat kan over een dakkapel gaan, dat kan over een grote woontoren met hotel gaan. En dan heb je als lokale overheid, zeker als het onder de rechter is, nog maar heel weinig middelen tot je beschikking.”

‘Ik kan niet bepalen wie er gelijk heeft, laat staan wat hier de feitelijke oplossing voor is’

Als de bouw 26 weken stilligt, zou de wethouder de vergunning kunnen intrekken. “Maar dan hebben we een gebouw zonder vergunning. Daar wordt de wereld ook niet per se beter van, zeker niet als iemand het zou willen doorbouwen.” De wethouder hoopt dan ook dat er snel op een andere manier een oplossing wordt gevonden. “Ik kan niet bepalen wie er gelijk heeft, laat staan wat hier de feitelijke oplossing voor is. Ik vind wel dat men zo snel mogelijk de strijdbijl moet begraven, omdat we gewoon de toren afgebouwd willen hebben.”

Praten over oplossing

Het was volgens Eerenberg niet mogelijk om de partijen samen aan tafel te krijgen om te praten over oplossingen voor het probleem, maar er zijn afgelopen zomer wel individuele gesprekken geweest. “We gaan ook nog kijken of ze bereid zijn, dat moeten ze natuurlijk ook zelf willen, om samen aan tafel te komen zitten (…).”

Dat er nu ook een advocaat probeert om de partijen nader tot elkaar te laten komen, is voor de wethouder nieuwe informatie. “Ik zal een brief schrijven aan deze advocaat om het belang van de stad te benadrukken, alhoewel ik mij geen illusies maak dat ik daarin iets ga opschrijven dat de beste man of vrouw zelf nog niet bedacht had. Maar het helpt hopelijk in het verhogen van de druk om dit op te lossen.”

Gevolgen

Omdat de gemeente officieel geen partij is, zijn de verdere gevolgen beperkt, legde Eerenberg uit. De erfpacht is bijvoorbeeld volledig afgekocht, dus het draait vooral om praktische zaken. “Het bouwterrein achter Hojel is inmiddels vrijgegeven zodat we dat terrein kunnen gebruiken voor de toekomstplannen voor Hojel en de toekomstplannen voor Beurskwartier. Maar het grootste nadeel is natuurlijk, voor ons allemaal, voor de stad, dat we een onafgebouwde toren hebben waar heel veel mensen graag in zouden willen wonen.”

Op de vraag wat er gebeurt als de partijen er niet samen uitkomen, antwoordde Eerenberg dat de rechter uiteindelijk iets zal besluiten dat de partijen ook zullen moeten uitvoeren. Verder vindt hij het lastig om in te schatten wat er gaat gebeuren. “Dat wordt wel erg ‘glazen bol’ en ‘wat als’. (…) Ik ben wel optimistisch over deze locatie en dit gebouw op deze plek. Uiteindelijk zal het altijd renderen om hier iets te ontwikkelen. Maar het is aan de rechter.”