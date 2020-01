Utrechtse wethouder maakt zich grote zorgen over groeiend lerarentekort

De tekorten in het basisonderwijs zullen nog verder oplopen, stelt de Utrechtse wethouder van onderwijs, Anke Klein. Samen met haar collega’s uit Rotterdam, Den Haag en Amsterdam heeft ze een brief gestuurd naar de regering, waarin wordt gesteld dat minister Slob een veel te rooskleurige weergave van de werkelijkheid heeft.

“Zoals u weet maken wij ons grote zorgen over het groeiende lerarentekort”, schrijven de wethouders aan de minister. In de 4 grote steden zou het tekort zich als eerste en in zijn meest heftige vorm manifesteren.

De voorgestelde maatregelen van de minister zouden bovendien bij lange na geen recht doen aan de omvang van de crisis.

Meer geld

De gemeentes zeggen alles te doen wat ze kunnen, maar het is niet genoeg. “Het is noodzakelijk wettelijke kaders tijdelijk te verzetten om de acute nood van het lerarentekort het hoofd te kunnen bieden. Deze tijdelijke noodmaatregelen kunnen niet zonder een lange termijnvisie op de structuur van het Nederlandse onderwijs.”

Er moet volgens de gemeenten meer geld komen waarmee werkgevers in het primair en in het (voortgezet) speciaalonderwijs de salariskloof met het voortgezet onderwijs kunnen dichten en meer schoolleiders aan kunnen trekken.

Daarnaast is er een toelage nodig voor leerkrachten in het primair en speciaal onderwijs in de steden. En ook het bieden ‘van ruimte aan onorthodoxe maatregelen’, is volgens de wethouders noodzakelijk.

De minister wordt tot slot opgeroepen meer steun te bieden om de onderwijscrisis te bezweren ‘zodat alle kinderen het onderwijs krijgen dat ze verdienen’.