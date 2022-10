Utrechtse wethouder Streefland over dakloosheid: ‘Seinen staan op rood’

De Utrechtse wethouder Rachel Streefland laat in een brief over dakloosheid aan de Tweede Kamer weten dat alle seinen op rood staan: “De impact van de huidige inflatiecrisis zal het dakloosheidsprobleem verergeren.” De brief, waarin om extra geld wordt gevraagd, is geschreven samen met haar ambtsgenoot uit Amsterdam.

De twee wethouders hebben de brief aan de Tweede Kamer en staatssecretaris Maarten van Ooijen gestuurd omdat er over de begroting wordt gesproken en daarmee ook de budgetten voor de aanpak van dakloosheid

Het aantal daklozen zou de laatste tien jaar sterk gestegen zijn en de huidige inflatiecrisis zal het probleem verergeren, is te lezen. De woningcrisis zou er ook nog eens voor zorgen dat de doorstroom uit de opvang vastloopt. “Het is zaak daarom stevig in te grijpen.”

In de brief staat dat straatwerkers in Utrecht en Amsterdam aangeven dat er meer buitenslapers zijn dan vorig jaar, dat ze veel nieuwe dakloze mensen zien en dat het probleem door de toename meer zichtbaar wordt in het straatbeeld.

Verdeling van geld

Er wordt wel 65 miljoen euro door het kabinet vrijgemaakt om het probleem aan te pakken, maar het zou nog onduidelijk zijn hoe het geld verdeeld gaat worden en of de gemeenten zelf kunnen kiezen hoe ze dit kunnen besteden. Utrecht wil bijvoorbeeld meer inzetten op preventie en begeleiding.

Het kabinet heeft ook bekendgemaakt 7 miljoen euro uit te trekken voor de aanpak van dakloosheid van mensen die uit andere EU-landen komen. De wethouders zijn daar blij mee, maar ze vragen zich af of deze miljoenen extra zijn of bij de 65 miljoen euro horen. Wethouder Streefland en haar Amsterdamse collega Rutger Groot Wassink vinden dat dit extra moet zijn.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg maken samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode en hebben daarbij jouw hulp nodig! Lees hier meer en bestel alvast een boek.