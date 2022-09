Utrechtse wethouders spreken met ministers over groei en bereikbaarheid van de stad

Wethouders Lot van Hooijdonk en Eelco Eerenberg kregen maandag bezoek uit Den Haag. Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening kwamen langs. De wethouders bespraken de kansen, maar ook de uitdagingen die er liggen in de stad, op het gebied van woningmarkt en infrastructuur. Er is vooral geld nodig.

Het mag ondertussen wel bekend zijn, Utrecht gaat als alle verwachtingen uitkomen flink door met groeien. Ook in de omliggende gemeenten zijn veel plannen voor de bouw van nieuwe woningen. Denk aan de Merwedekanaalzone, Nieuwegein City en de A12-zone. In totaal gaat het om tienduizenden woningen.

Er is alleen één onderwerp dat steeds weer op de agenda staat als men nieuwe huizen wil bouwen, dat is infrastructuur. Want zonder fietspaden, wegen en openbaar vervoer zijn huizen nauwelijks te bereiken.

Dat er vele honderden miljoenen, en waarschijnlijk vele miljarden euro’s, nodig zijn om de groei van de regio in goede banen te leiden is niets nieuws. De gemeente en provincie Utrecht maakten in juni samen al bekend 400 miljoen euro te investeren om het ov-netwerk in de regio naar een hoger plan te tillen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Merwedelijn en de Papendorplijn. Dit is nodig om de bouw van zo’n 80.000 woningen mogelijk te maken.

Nieuwegein betaalt mee aan metro

De 400 miljoen euro is slechts een deel van het geld dat nodig is om het ov-netwerk te verbeteren. De gemeente Nieuwegein heeft overigens recent bekendgemaakt ook de portemonnee te trekken voor een tramlijn tussen Nieuwegein en Utrecht Centraal die deels onder de grond moet lopen. Onze buurgemeente heeft 15 miljoen euro opzij gelegd voor de metro.

Men verwacht dat er in eerste instantie zo’n 1,8 miljard euro nodig is om de regio en de nieuwe woningen bereikbaar te houden. Maar voor alle plannen is nog veel meer geld nodig. Als Polder Rijnenburg na 2035 een nieuwe wijk moet worden zal daar ook weer veel geïnvesteerd moeten worden. Lokale overheden in de regio, waaronder Utrecht, hebben dan ook al vaker de oproep gedaan aan Den Haag om over de brug te komen met geld voor mobiliteit.

Wethouders Lot van Hooijdonk en Eelco Eerenberg benadrukten bij de ministers dan ook nogmaals wat de effecten zijn van de groei van Utrecht op de bereikbaarheid per ov, auto en fiets en de noodzaak van investeringen in nieuwe infrastructuur. Dat zou volgens de wethouders niet alleen van belang zijn voor de regio, maar voor het hele land. Utrecht is volgens het gemeentebestuur met station Utrecht Centraal en de vele snelwegen in de regio het nationale verkeersknooppunt van Nederland. Ook andere bestuurders uit de regio waren bij het gesprek aanwezig.