Utrechtse wijk De Meern krijgt woonzorggebouw voor ouderen met dementie bij ‘t Zand

Op het terrein bij ’t Zand 44 – 46 in de Utrechtse wijk De Meern komt een woonzorggebouw met dertig woningen voor ouderen met dementie. Daarnaast worden ook nog drie of vier woningen gebouwd.

De gemeente Utrecht heeft de plannen voor het woonzorgcentrum maandag bekendgemaakt. Omdat de grond waar het complex komt een agrarische bestemming heeft, heeft de gemeente samen met ontwikkelaar Vrijborg een zogenoemde bouwenvelop gemaakt. Daarin staan onder meer de voorwaarden waaraan het plan moet voldoen. Daardoor kan het bestemmingsplan worden gewijzigd.

Op het terrein in Hoge Woerd staan nu kassen en een loods. Die worden gesloopt en het complex komt daarvoor in de plaats. “Het woonzorggebouw voldoet aan de wens om in Utrecht (ouderen)zorg dichtbij en onderdeel te maken van het leven in de buurt”, zegt wethouder Klaas Verschuure. “De initiatiefnemers maken het bovendien mogelijk dat er zorg op maat wordt gerealiseerd, passend bij de zorgbehoefte van de ouderen.”

Archeologisch rijksmonument

Het terrein waar gebouwd gaat worden valt voor een groot deel onder het wettelijk beschermde archeologisch rijksmonument De Hoge Woerd. Er liggen onder meer resten van een voormalig Romeins fort. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is daarom nauw betrokken bij het plan, laat de gemeente weten.

De gemeente heeft de plannen besproken met bewoners van het gebied. Op basis van hun reacties zijn de ideeën nog aangepast. Het complex is in de nieuwe plannen bijvoorbeeld twee meter opgeschoven.

De bouw van het woonzorgcomplex en de woningen moet in 2022 van start gaan.