Utrechtse wijk Zuilen de komende weken centraal in televisieprogramma Typisch

Het BNNVARA-programma Typisch speelt zich komende drie weken af in de wijk Zuilen. In het programma worden inwoners van een dorp of wijk gevolgd tijdens hun dagelijks leven. De eerste aflevering is maandag om 19.15 uur te zien op NPO2.

In het televisieprogramma wordt onder meer de 81-jarige Ellis gevolgd. Zij woont boven Café Elinkwijk, het café van haar overleden man. Anita is de nieuwe eigenaresse, maar Ellis is nog elke dag in het café. Ze heeft steeds meer problemen met haar zicht en het is niet zeker of de dokter daar nog iets aan kan doen.

Ook weerman Martin zit in de serie. Hij is elke dag te horen op de radiozender Bingo FM en hij is de vaste weerman van FC Utrecht. Hij is tientallen kilo’s afgevallen, gestopt met roken en hij traint voor een kwart marathon.

Geneeskundestudent Soufyan werkt bij de Boni in Zuilen. Hij begon als vakkenvuller, maar is er inmiddels teamleider. Daarnaast studeert hij geneeskunde en loopt hij stage op de afdeling neurochirurgie.

Wijken

Het programma Typisch begon in 2018 en werd opgenomen in meer dan tien verschillende wijken, zoals de Rotterdamse wijk Zevenkamp en Wielenpôlle in Leeuwarden.

Typisch Zuilen is te zien op NPO2 en wordt uitgezonden van maandag tot en met donderdag om 19.15 uur.