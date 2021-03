Utrechtse wijkagenten bemoeien zich met politiek en vragen om hekken bij de Muntsluis

Peter Bouw en Dennis Polman, twee Utrechtse wijkagenten, spreken zich via sociale media uit voor de komst van hekken bij de Muntsluis. “De hekken voorkomen dat we meerdere keren per nacht terug moeten en we zo meer tijd hebben om boeven te vangen”, is te lezen in het bericht.

De gemeente Utrecht liet eerder weten hekken te willen plaatsen bij de Muntsluis. Deze zouden om 22.00 uur dichtgaan, waardoor recreanten na dat tijdstip geen gebruik meer kunnen maken van de landtong. Volgens de gemeente hebben omwonenden al jaren last van mensen die tot in de late uren blijven zitten. Het voorstel heeft geleid tot een discussie van voor- en tegenstanders in de gemeenteraad.

Politiek

Dat beide wijkagenten zich nu uitspreken is opmerkelijk. Normaal gesproken bemoeit de politie zich niet met politiek, zeggen ze zelf. “Maar als wijkagenten zijn we er voor bewoners, dus ook voor de omwonenden van de sluizen aan de Kanaalweg en Keulsekade.”

Bouw en Polman zeggen veel gesproken te hebben met bewoners van het gebied en dat het dan vaak gaat over de overlast in de nachtelijke uren. “We geven het je te doen, elke mooie lente- en zomerdag overlast tot diep in de nacht bij je deur. Schreeuwen, muziek, barbecues, plassende mensen in je voortuin en ‘s ochtends overal afval. Eigenlijk gewoon elke nacht een festival voor je deur.”

Handhaving

In bijvoorbeeld de gemeenteraad wordt handhaving soms als alternatief voor de hekken genoemd, maar de wijkagenten zeggen dat dit onbegonnen werk is. “Naast ons andere werk handhaven op overlast? ‘s Nachts is er al veel te weinig politie. Soms maar twee auto’s voor een gebied van Lunetten tot en met Cartesius en alles dat ertussen zit. […] Handhaving is trouwens nooit een structurele oplossing.”

De wijkagenten noemen het plaatsen van hekken dan ook als goede oplossing om de overlast in de avond en nacht tegen te gaan. “De hekken voorkomen dat we meerdere keren per nacht terug moeten komen en we zo meer tijd hebben om boeven te vangen. […] Een goede nachtrust voor bewoners van de Keulsekade? Lijkt ons niet te veel gevraagd. Zo wordt het voor iedereen een fijne zomer”, aldus Bouw en Polman.