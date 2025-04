Utrechtse woningcorporaties: ‘Door huurbevriezing lopen we vast’

Het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht (RWU) roept het kabinet in een brief op om geen huurbevriezingen door te voeren. Die maatregel zou voor corporaties namelijk zorgen voor allerlei problemen, zoals het verhinderen van de bouw van nieuwbouwwoningen.

De coalitiepartijen van de Tweede Kamer zijn van plan om de huur van sociale huurwoningen twee jaar wordt bevroren. Die maatregel is onderdeel van de voorjaarsnota, maar zal volgens het RWU niet positief uitpakken.

Averechtse effecten

Door de huur te bevriezen kunnen huurders misschien wel beter met allerlei stijgende kosten omgaan, schrijft het RWU, maar er zijn ook kanttekeningen volgens hen. “Aan de andere kant betekent het echter ook dat wij maar liefst 10.000 woningen niet meer kunnen bouwen of 90.000 woningen niet meer kunnen verduurzamen.”

Volgens de organisatie is het bevriezen van de sociale huren een ‘sympathiek gebaar’, maar lopen woningcorporaties juist vast door het idee. “Als we écht iets willen doen aan de woningnood én de energierekening van huurders, moet deze huurbevriezing teruggedraaid worden, zodat we kunnen blijven verduurzamen en er geen onverminderd hoge energierekening voor huurders dreigt.”

Verbond aangaan

Het RWU roept daarom de provincie, andere Utrechtse gemeenten en huurders- en woningzoekendenorganisaties op om een ‘verbond’ aan te gaan. “Om de rijksoverheid met klem te

verzoeken haar voorgenomen beleid terug te draaien.”

Of die partijen gehoor geven aan de oproep, is niet bekend.