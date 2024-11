Utrechtse Yael van der Wouden vist naast grote Literatuurprijs

De Utrechtse schrijver Yael van der Wouden heeft de Booker Prize niet gewonnen. De Booker Prize geldt als een van de meest prestigieuze literaire prijzen ter wereld. Van der Wouden haar debuutroman The Safekeep stond op de shortlist, vergelijkbaar met het halen van de finale. Ze is de eerste Nederlandse schrijver die dat gelukt is.

The Safekeep begint op het platteland van Overijssel, 15 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Hoofdpersoon Isabelle leidt een rustig leven, totdat haar broer met een nieuwe vriendin aan komt zetten. Deze vriendin blijkt alles te zijn wat Isabelle niet is, en zet haar leven op haar kop.

Het boek krijgt wereldwijd lovende kritieken. “Een noemenswaardig debuut. De auteur trekt ons een wereld in die is gebouwd met een precisie van een Nederlands stilleven”, Aldus de jury van de Booker Prize. “Een zinderend, vlijmscherp, perfect uitgestippelde debuutroman.” Volgens de Sunday Times.

De 37-jarige Van der Wouden is geboren in Israël. Op haar tiende kwam ze naar Nederland. Als student kwam ze naar Utrecht om te studeren aan de Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht. Naast het schrijven geeft ze les aan onder andere de universiteit.

Booker Prize

De Booker Prize wordt ieder jaar uitgereikt aan een Engelstalig fictie boek. The Safekeep is dan ook in het Engels geschreven, en in het Nederlands vertaald als De bewaring. In 2020 won Utrechter Lucas Rijneveld de International Booker Prize, die wordt uitgereikt aan boeken die zijn vertaald naar het Engels. Hij deed dat met zijn boek De avond is ongemak, in het Engels The Discomfort of the Evening.

De Booker Prize (en de omgerekend 60.000 euro prijzengeld) ging dit jaar naar Samantha Harvey voor haar boek Orbital. Het verhaal van de Britse auteur speelt zich af in het Internationale Ruimtestation ISS.