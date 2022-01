Utrechtse zangeres Julie Huard treedt op met band Lady Gaga

De Utrechtse zangeres Julie Huard heeft tijdens een bezoek aan de Verenigde Staten spontaan opgetreden met de vaste band van Lady Gaga. De chanson- en jazz-zangeres was in New York om een album op te nemen toen ze door de bandleider werd gevraagd om in een paar clubs te komen spelen.

Huard is de laatste jaren in de schijnwerpers gekomen via haar Youtube-kanaal, waar ze tijdens het begin van de pandemie begon met uploaden. Haar video’s werden vervolgens onder andere gedeeld op de social media van de beroemde chansonzanger Charles Aznavour. Toen de trompettist en bandleider van Lady Gaga, Brian Newman, haar video’s zag, was hij gelijk onder de indruk: “Ze heeft een heerlijk warme stem die goed bij onze sound past.”

Het plan om een plaat op te nemen in New York kwam ook tot stand via haar Youtube-kanaal. Zangeres Camila Cabello zag de video’s en liet tijdens een interview weten onder de indruk te zijn van het stemgeluid van de Utrechtse. Hierop nam producer Willie Ruiz, die onder andere met Tony Bennett samenwerkte, contact met haar op. Zijn platenmaatschappij benaderde Huard met een voor haar geschreven latin nummer.

Optredens

Ruiz kende Newman uit de New Yorkse jazzscene, en bracht hem met Huard in contact. Ze gaf uiteindelijk een optreden met de band van Lady Gaga, een optreden op een rooftop bar aan Broadway en ze stond in de legendarische jazzclub Birdland. De zangeres is ondertussen terug in Nederland en aan het nagenieten van wat haar is overkomen: “Deze twee weken in de Verenigde Staten hebben mij meer mogelijkheden gegeven dan ik ooit had kunnen dromen.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door JULIE HUARD (@juliehuardchante)

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.