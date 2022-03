De hele Utrechtse Zeeheldenbuurt heeft een hemelwaterriool gekregen. Bij zo’n riool wordt een aparte rioolbuis gebruikt waar alleen hemelwater doorheen stroomt. Regenwater kan daardoor beter wegstromen en zo kan wateroverlast worden voorkomen.

Wethouder Kees Diepeveen legde symbolisch de laatste putdeksel in de Cornelis Houtmanstraat. “De aanleg van dit hemelwaterriool en de maatregelen die de buurtbewoners hebben getroffen zijn een belangrijke stap in het voorkomen van wateroverlast en het klimaatbestendiger maken van onze stad.”

Bewoners van de Zeeheldenbuurt en Lombok die een souterrainwoning hebben, hadden al jaren wateroverlast als het flink had geregend. Samen met de gemeente is toen gekeken wat er gedaan kon worden en daaruit kwam het hemelwaterriool als beste oplossing naar voren.

In 2019 werden de werkzaamheden aan het riool in Lombok afgerond en sinds februari dit jaar heeft ook de volledige Zeeheldenbuurt een aparte rioolbuis voor regenwater. Tijdens de werkzaamheden is het bestaande riool gelijk verbeterd, omdat werd ontdekt dat een deel daarvan in slechte staat was.

Regenwater opvangen

Vrijwel alle woningen in de Zeeheldenbuurt hebben nu regenpijpen aan de voorzijde die zijn aangesloten op het hemelwaterriool. Verder hebben buurtbewoners het advies gekregen om ook de regenpijp en het tuinputje aan de achterkant op het hemelwaterriool aan te sluiten of om op een andere manier regenwater op te vangen en af te voeren.

Ruim een kwart van de bewoners heeft volgens de gemeente maatregelen genomen om wateroverlast te voorkomen. Dertig woningen in de Admiraal van Gentstraat, de Van Brakelstraat en de Trompstraat hebben in de binnentuinen een hemelwaterriool aangelegd dat aansluit op het hemelwaterriool van de gemeente. Anderen maakten een opvang voor water in de tuin.

Herinrichting

Nu de werkzaamheden aan het hemelwaterriool klaar zijn, kan in april worden gestart met het herinrichten van de straten. Er komen onder andere meer fietsenrekken, meer ruimte voor nood- en hulpdiensten en waar mogelijk meer groen.

