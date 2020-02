Utrechtse Zeeheldenbuurt op de schop voor hemelwaterriool

De Utrechtse Zeeheldenbuurt krijgt een zogenoemd hemelwaterriool. Voor de aanleg van deze afvoer van regenwater gaat de buurt voor ongeveer twee jaar op de schop.

In 2014 ondervonden bewoners van de Zeeheldenbuurt en Lombok met een souterrainwoningen (huizen met een verdieping onder straatniveau) na hevige regenval wateroverlast. Er is toen samen met de gemeente gekeken wat er gedaan kon worden. De beste oplossing bleek de aanleg van een hemelwaterriool met daarbij een aantal maatregelen die de bewoners zelf nemen.

In 2018 is begonnen met de aanleg van het riool in Lombok en die werkzaamheden zijn in 2019 afgerond. Tegelijkertijd is er gewerkt aan het ontwerp van het hemelwaterriool in de Zeeheldenbuurt, een project wat qua omvang vijf keer groter is dan in Lombok. “Het project is complex vanwege hoge grondwaterstanden, beperkte ruimte in de straten en een beperkt aantal plekken waar we oppervlaktewater kunnen lozen”, aldus de gemeente.

Omdat er in de Zeeheldenbuurt nauwelijks voortuinen zijn, wordt de voorzijde van de regenpijp van de woningen aangesloten op het hemelwaterriool. De eigenaren worden gestimuleerd om ook de achterzijde van de woning aan te sluiten op het hemelwaterriool of hun woning op een andere wijze af te koppelen van het gemengde riool.

Bomen

Begin maart worden de eerste bomen gekapt in de Zeeheldenbuurt om ruimte te maken voor de werkzaamheden. Uiteindelijk komen er meer bomen terug dan er nu worden geveld. Begin april wordt gestart met de eerst fase van het project. Dit gebeurt aan de Jan van Galenstraat, een deel van de Admiraal van Gentstraat en de Cornelis Evertsenstraat. Gemeente: “We verwachten dat de werkzaamheden in totaal ongeveer twee jaar gaan duren.”

Naast een betere afvoer van regenwater komen er ook verbrede parkeervakken, extra fietsenrekken, meer ruimte voor nood- en hulpdiensten en waar mogelijk meer groen. In sommige straten gaat dit wel ten koste van de breedte van de trottoirs.