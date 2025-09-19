Utrechtse zeehond heeft zich verplaatst naar Amsterdam

De zeehond die eerder deze maand door de Utrechtse wateren zwom, is inmiddels opgedoken in Amsterdam. Volgens zeehondencentrum Pieterburen gaat het inderdaad om hetzelfde dier.

De Utrechtse zeehond trok eerder deze maand veel bekijks toen hij in het Merwedekanaal tussen twee woonboten op een halfgezonken waterfiets lag uit te rusten.

Afgelopen donderdag werd opnieuw een zeehond gespot, dit keer op een steiger in Amsterdam. Dat leidde tot de nodige speculaties. Onderzoek van zeehondencentrum Pieterburen bevestigt dat het om hetzelfde dier gaat.

Drie vlekken

Emmy Venema van het zeehondencentrum laat weten dat ze gisteren, bij het horen van het nieuws over de opgedoken zeehond in Amsterdam, al een sterk vermoeden hadden.

“We zijn voor de zekerheid toch wat foto’s gaan vergelijken”, zegt Venema. Via een fotograaf van een roeivereniging in Amsterdam hebben we hele scherpe foto’s gekregen, waardoor we het dier goed van dichtbij konden bekijken.”

Venema vertelt dat er al snel duidelijke overeenkomsten te zien waren met de Utrechtse zeehond. “We zagen op het voorhoofd drie vlekken die bijna identiek waren aan die van de andere zeehond. Daarnaast zagen we ook aan de zijkant van zijn hals twee grote kale plekken die de andere ook had.”

Beschermde diersoort

Het dier zal volgens Venema voorlopig nog niet meegenomen worden naar het zeehondencentrum. “Een zeehond is een beschermde diersoort, dus zolang zij niks mankeert, mogen zelfs wij niet aan haar komen. Daarnaast redt een zeehond zich prima in dit water, zolang er maar genoeg vis is.”