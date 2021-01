Utrechtse ziekenhuizen beginnen woensdag met vaccinatie zorgpersoneel

De Utrechtse ziekenhuizen gaan woensdag beginnen met het vaccineren van zorgverleners. Morgen krijgen de eerste 3.000 Utrechtse zorgmedewerkers de vaccinatie tegen het coronavirus.

De vaccins worden woensdagmiddag vanuit het UMC Utrecht verdeeld over het Diakonessenhuis, het St. Antonius Ziekenhuis en het Meander Medisch Centrum. Alle ziekenhuizen vaccineren vervolgens hun eigen medewerkers. Het UMC vaccineert daarnaast ook de medewerkers van de ambulancedienst.

De groep zorgverleners die komende week in de ziekenhuizen gevaccineerd wordt, bestaat uit het vaste team medewerkers en uit personeel dat langdurig wordt ingezet in de directe patiëntenzorg aan coronapatiënten op de spoedeisende hulp, de intensive care of elders in de coronazorg.

Bedden

Uitval van deze zorgverleners zou leiden tot vermindering van het aantal bedden voor coronapatiënten of afname van ambulance capaciteit. Hun vaccinatie is volgens het UMC Utrecht dan ook een belangrijke stap om het maximale aantal bedden voor coronapatiënten beschikbaar te houden.

Het is nog niet bekend wanneer de overige zorgmedewerkers in het ziekenhuis gevaccineerd kunnen worden. “De druk op alle zorgverleners is nog steeds hoog en daarom hopen wij dat ook alle andere zorgverleners snel in aanmerking komen voor het vaccin”, aldus het UMC. “Het totale pakket aan maatregelen, inclusief vaccinatie van uiteindelijk alle medewerkers, stelt ons in de gelegenheid continuïteit van zorg te bieden aan patiënten die dat nodig hebben.”