Utrechtse ziekenhuizen starten met nieuw systeem dat drukte moet voorkomen

Onder meer het UMC Utrecht, Diakonessenhuis en St. Antonius Ziekenhuis zijn deze maand gestart met een systeem dat patiënten met acute zorg beter moet verdelen over de verschillende locaties. Met dit zogenoemde Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) moet onder andere drukte op de spoedeisende hulp worden voorkomen.

Naast de drie bovengenoemde ziekenhuizen doet ook het Meander Medisch Centrum uit Amersfoort mee. Het LPZ berekent op basis van gegevens uit de vier ziekenhuizen waar een patiënt met de ambulance het beste naartoe gebracht kan worden. Daarbij wordt niet alleen rekening gehouden met de drukte op de spoedeisende hulp, maar bijvoorbeeld ook naar de bezetting van de verpleegafdelingen.

Verkeersinformatie

Volgens het Traumazorg Netwerk Midden Nederland (TZNMN) is het systeem te vergelijken met verkeersinformatie die weggebruikers bij drukte een andere route aanbeveelt. “Dit om te voorkomen dat file ontstaat”, is te lezen in een persbericht.

Uiteindelijk moet het systeem de zorg voor de patiënt ten goede komen, omdat zij minder lang hoeven te wachten. Ook hebben ook ambulances baat bij het systeem omdat zij patiënten sneller kunnen afleveren waardoor ze eerder weer beschikbaar zijn.

Landelijk

Het LPZ houdt rekening met de geschiedenis en aandoening van een patiënt. Wanneer een persoon bijvoorbeeld bekend is in een bepaald ziekenhuis of aandoeningen heeft waar een bepaald ziekenhuis gespecialiseerd in is, wordt de patiënt altijd daarheen gebracht.

Aanleiding voor dit systeem is de griepgolf in de winter van 2017-2018. Toen is binnen het Regionaal Overleg Acute Zorg en TZNMN besloten dat meer inzicht in de beschikbare capaciteit van de acute zorg nuttig is om de toegankelijkheid van de acute zorg in de regio te waarborgen.

Het LPZ wordt nu eerst toegepast in de regio Utrecht. Uiteindelijk moet het systeem landelijk worden ingezet.