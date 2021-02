Utrechtse ziekenhuizen vaccineren vanaf zaterdag huisartsen uit de regio Foto: UMC Utrecht

In de Utrechtse ziekenhuizen worden komend weekend ruim 2.000 huisartsen uit de regio Utrecht gevaccineerd tegen het coronavirus. De inentingen worden gegeven in het Diakonessenhuis, het UMC Utrecht en in Amersfoort in het Meander Medisch Centrum.