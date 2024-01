Utrechtse zomereik die door in 2017 overleden Suzanne Cornelissen werd gered is nu toch gekapt

De zomereik die midden op een fietspad in Leidsche Rijn stond, dankzij onder meer de in 2017 overleden Suzanne Cornelissen, is nu toch gekapt. Volgens de gemeente Utrecht kregen de wortels van de boom niet genoeg zuurstof, waardoor in de toekomst mogelijk takken af konden breken.

De eik stond op het fietspad ter hoogte van de Pieter d’Hontlaan 87. Buurtbewoner Suzanne Cornelissen heeft zich altijd ingezet voor het behoud van groen in de wijk en zij heeft er dan ook voor gezorgd dat dit exemplaar, ondanks de plek midden op het fietspad, kon blijven staan. Nadat Suzanne een paar jaar terug overleed werd er op de grond voor de zomereik de tekst ‘Suzan saved my life’ geschreven.

Nu is de boom dan toch gekapt. De eik stond namelijk op een verhoogd stuk en was omringd door asfalt. “Daardoor komt er weinig zuurstof bij de wortels. De wortels van de boom sterven af. Ook de takken krijgen niet genoeg voedingsstoffen meer. De boom kan in de toekomst een gevaar worden voor de omgeving door het afbreken van grote, dode takken”, schreef de gemeente eerder in een brief aan omwonenden.

Suzanne Cornelissen krijgt echter wel een nieuwe herinneringsboom, maar die wordt vanwege de verkeersveiligheid op een andere plek geplant. Deze zoete kers komt in een perkje vlakbij de plek waar de zomereik stond. Bij deze boom komt ook een bordje met het verhaal van Suzanne.