Utrechtse zorginstelling krijgt boete van 270.000 euro

De Utrechtse zorginstelling Zorg voor Elk heeft een boete gekregen van 270.000 euro. De Nederlandse Zorgautoriteit legt deze boete op omdat de instelling de administratie niet op orde heeft.

De zorgautoriteit startte het onderzoek omdat een verzekeraar het vermoeden had geuit dat de declaraties van Zorg voor Elk onjuist waren. Toen de NZa om de administratie had gevraagd kreeg de autoriteit een paar dozen met losliggende papieren.

Een zorgaanbieder moet een administratie voeren waaruit blijkt welke prestaties bij welke cliënt en wanneer zijn geleverd. De NZa schrijft: “Het is van groot belang dat zorgaanbieders een volledige en juiste administratie voeren; zonder een deugdelijke administratie valt niet te controleren of zorggeld rechtmatig is besteed.”

Vanwege de ondeugdelijke administratie kreeg Zorg voor Elk de boete. Aangezien de zorgaanbieder zijn activiteiten heeft beëindigd, wordt de voormalige eigenaar van het bedrijf volledig aansprakelijk gesteld.