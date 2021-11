Utrechtse zorgverleners doen oproep in videoboodschap: ‘Help ons helpen’

Utrechts zorgpersoneel van het UMC Utrecht, Diakonessenhuis, St. Antonius Ziekenhuis, de regionale ambulancevoorziening, verzorging- en verpleeghuizen, huisartsen en het Meander Medisch Centrum (Amersfoort) roepen mensen onder andere op om zich aan de maatregelen te houden. Met het motto ‘Help ons helpen’ vragen ze het publiek hen te helpen, om zo mensen te kunnen blijven helpen.

In de nieuwe video vragen zorgverleners uit regio Midden-Nederland om hulp om de zorg te ontlasten. Het Utrechtse zorgpersoneel benadrukt dat het belangrijk is om je aan de coronamaatregelen te houden. Ook wordt gevraagd geen onnodige risico’s te nemen en voorzichtig te doen. Het idee daarachter is dat de druk op de zorg buiten corona om zo laag mogelijk wordt gehouden.

“Met 898 besmettingen per 100.000 inwoners in de regio Utrecht is de situatie zorgelijk”, schrijven de ziekenhuizen. “Vier van de vijf ziekenhuizen in de regio Midden-Nederland geven aan niet alle planbare zorg en zelfs sommige kritieke planbare zorg niet meer te kunnen leveren. Alle spoedeisende zorg gaat door.”

Begrip en respect

“Niet iedereen kan meer geholpen worden en dat vinden we verschrikkelijk”, zegt de voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen Midden Nederland, Margriet Schneider. “We doen er alles aan om de zorg toch in beweging te houden. Huisartsen, verpleegkundigen, artsen en ambulancezorgverleners, iedereen zet zich maximaal in.”

“We doen wat we kunnen en vragen wederom om begrip en respect voor onze zorgverleners die hun uiterste best doen. Maar we hebben uw hulp nu heel hard nodig. Dus vragen we u om voorzichtig te doen, houd je aan de maatregelen en zorg goed voor uzelf. Help ons helpen.”

Vorige week deden zorgverleners een soortgelijke oproep. Toen zeiden ze onder meer dat de druk op wijkverpleging hoog is en de speciale COVID-units voor opvang van coronapatiënten in verpleeghuizen snel vollopen.

Vanavond om 19.00 uur geeft het demissionaire kabinet een persconferentie over nieuwe coronamaatregelen.