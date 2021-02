Utrechtse zzp’ers die vanwege corona in de problemen zitten, kunnen aankloppen bij de gemeente

Utrechtse zzp’ers en kleine ondernemers die door corona financieel in een moeilijke situatie zitten, kunnen binnenkort hulp krijgen van de gemeente. De hulp richt zich op het versterken van hun onderneming, het oplossen van schulden of begeleiding naar werk in loondienst.

De gemeente Utrecht wilde in kaart brengen waar ondernemers behoefte aan hebben. De Hogeschool Utrecht heeft daarom, in opdracht van de gemeente, onderzoek gedaan en samen met onafhankelijke onderzoekers een enquête gehouden onder 400 ondernemers die een Tozo-uitkering ontvangen.

Uit de enquête bleek dat het meest behoefte is aan extra financiële hulp (64 procent), gevolgd door omscholing (29 procent) en contact met andere ondernemers (29 procent). 33 procent van de deelnemers aan de enquête had behoefte aan andere voorzieningen.

Uit een tweede enquête onder 350 ondernemers bleek dat 63 procent hulp wilde bij het voortzetten van het bedrijf, 52 procent gaf aan behoefte te hebben aan begeleiding naar een baan in loondienst en 40 procent wilde hulp bij financiën en schulden. De gemeente heeft de hulp op maat gebaseerd op de uitkomsten van de enquête.

Stress

Het onderzoek van de HU bracht verder naar voren dat ondernemers vooral op financieel gebied stress ervaren door de coronacrisis. De helft van de ondernemers die de enquête heeft ingevuld geeft aan maximaal twee maanden vooruit te kunnen met de huidige financiële reserves. 47 procent zegt schulden of betalingsachterstanden te hebben. Van de ondervraagde ondernemers zegt 23 procent niet te kunnen voorzien in dagelijks levensonderhoud. 59 procent kan daar nét in voorzien.

De stress zorgt bij de ondernemers voor gezondheidsproblemen zoals slecht slapen, sombere gevoelens, onzekerheid en eenzaamheid. Wel zijn ze op zoek naar manieren om hun situatie te verbeteren, bijvoorbeeld door proberen vaste lasten te verminderen.

Hulp

Ondernemers die Tozo aanvroegen, konden vanaf oktober aangeven bij welke vraag ze hulp van de gemeente wilden. Ondernemers die dat gedaan hebben, krijgen komende maanden een aanbod dat daarop aansluit. De gemeente heeft in november al een pilot gehouden waar 900 ondernemers voor werden uitgenodigd. 170 van hen hebben gebruikgemaakt van een online platform of een persoonlijk adviesgesprek gehad. Komende tijd wordt dat aanbod uitgebreid met onder meer webinars en platforms voor het zoeken naar werk.

Wethouder Linda Voortman vindt de steun van de gemeente belangrijk. “In deze moeilijke tijd bieden we ondernemers in de stad graag snel weer perspectief en financiële zekerheid. We kijken daarbij naar wat de ondernemer zelf nodig heeft.”

Aanvragen

De gemeente kreeg het afgelopen jaar veel aanvragen voor de Tozo-uitkeringen, vooral de uitkering voor levensonderhoud. Voor Tozo 1 werden 11.131 aanvragen gedaan, waarvan er 8.487 werden toegekend. Tozo 2 kende 3.699 aanvragers en 3.372 toekenningen en Tozo 3, die momenteel nog loopt, werd tot nu toe 3.787 keer aangevraagd en 3.459 keer toegekend.