Vacature: DUIC zoekt een (freelance) redacteur

DUIC (De Utrechtse Internet Courant), hét nieuwsplatform van de stad Utrecht, zoekt een enthousiaste (freelance) journalist om de redactie te versterken. Heb jij affiniteit met online journalistiek, werk je graag mee aan de meest gelezen krant van Utrecht, heb je een scherp oog voor nieuws en ken jij de stad vanbinnen en vanbuiten? Dan zoekt DUIC jou!

DUIC is een toonaangevend nieuwsplatform dat zich richt op het brengen van het laatste nieuws en verdiepende achtergrondverhalen over de stad Utrecht. Dit doen we dagelijks via DUIC.nl en wekelijks via de fysieke krant. We schrijven over politiek, cultuur, ondernemen, horeca, criminaliteit en maatschappelijke kwesties.

De redactie zit in het hart van de binnenstad. We bieden een plek om jouw journalistieke talenten verder te ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de lokale nieuwsvoorziening. Er is veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief en de werksfeer is informeel.

Wat ga je doen?

Je bent verantwoordelijk voor het verzamelen en onderzoeken van nieuws in Utrecht.

Je schrijft nieuwsartikelen en gaat primair aan de slag op de webredactie, maar er is ook ruimte voor achtergrondverhalen en human interest-stukken.

Je volgt ontwikkelingen in de stad, zoals politiek, cultuur en maatschappelijke kwesties.

Je werkt samen met een team van redacteuren en bent medeverantwoordelijk voor de algehele nieuwsproductie.

Wat verwachten we van jou?

Je hebt ervaring met het schrijven van nieuwsartikelen.

Je hebt affiniteit met Utrecht en bent op de hoogte van wat er speelt in de stad.

Je bent creatief, nieuwsgierig, leergierig en hebt een vlotte pen.

Voor een vast dienstverband ben je minimaal 24 uur in de week beschikbaar.

Freelancers met ervaring in de lokale journalistiek vragen we ook om te reageren.

Ben jij de lokale journalist die we zoeken? Stuur dan voor 18 juni jouw motivatiebrief, cv en enkele voorbeelden van jouw werk naar [email protected]. Vermeld in het onderwerp van de e-mail ‘Sollicitatie redacteur DUIC’.