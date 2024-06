Vaccinatiegraad in Utrecht lager dan in de rest van Nederland

Ziekteverwekkers voor kinkhoest en mazelen gaan meer rond. Toch ligt de vaccinatiegraad bij zuigelingen en kleuters opnieuw onder de gewenste WHO-normen van 90%. Bij de leeftijdsgroepen vanaf negen jaar lijkt de vaccinatiegraad zelfs te zijn afgenomen. In Utrecht lijkt de daling groter dan in de rest van Nederland. Kinderen in Utrecht lopen daarom meer kans om ernstig ziek te worden. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM donderdag naar buiten brengt.

Er lijkt de afgelopen jaren een dalende trend in de vaccinatiegraad in Utrecht. In Nederland krijgen kinderen vaccinaties tegen dertien besmettelijke ziekten die ernstig kunnen verlopen. Met een vaccinatie wordt het risico op uitbraken van infectieziekten beperkt.

Toch is de vaccinatiegraad voor alle vaccinaties wederom onder de WHO-norm van 90%, en voor mazelen onder de WHO-norm van 95%. De daling lijkt in Utrecht groter dan in de rest van Nederland. Daarmee is er in Utrecht een verhoogde kans op uitbraken en kinderen die ernstig ziek worden.

Cijfers

De vaccinatiegraad voor Utrechtse zuigelingen voor verschillende vaccinaties varieert tussen de 87.4% en 88.9%. Dit is 2 tot 3 procent lager dan vorig jaar. Bij de kleuters is de vaccinatiegraad met bijna 9 procent gedaald van 90,6% naar 82,0%. Voor schoolkinderen is de vaccinatiegraad ongeveer 7 procent gedaald. Deze ligt nu rond de 76 procent.

Voor de HPV-vaccinatie is het lastig een vergelijking te maken met vorig jaar, omdat dit de eerste lichting meisjes is die de vaccinatie op de leeftijd van 10 jaar kreeg aangeboden. Dit is ook de eerste lichting jongens die de HPV-vaccinatie aangeboden kreeg. De HPV-vaccinatiegraad voor meisjes is 53% en voor jongens 45,5%.

De vaccinatiegraad voor de meningokokken-vaccinatie voor jongvolwassenen is het sterkst gedaald met 18 procent. Deze ligt nu op 57,6%. De geregistreerde deelname aan de maternale kinkhoestvaccinatie (DKT/ MATK) ligt ongeveer 4 procent lager dan vorig jaar.

Tekst gaat verder onder de tabel

Anonieme vaccinaties

Bij het bepalen van de vaccinatiegraad is het percentage anonieme vaccinaties niet meegerekend. Ouders en/of jongeren moeten vanaf 1 januari 2022 toestemming geven voor het delen van vaccinatiegegevens met het RIVM. Bovenstaande cijfers betreffen dus alleen geregistreerde vaccinaties.

Als deze cijfers wel zouden worden meegeteld, lijkt het volgens de gemeente waarschijnlijk dat de vaccinatiegraad voor de 10-jarigen en met name voor de 15-jarigen verder is gedaald. De vaccinatiegraad bij zuigelingen en kleuters is vermoedelijk ongeveer gelijk gebleven. De deelname aan de maternale kinkhoestvaccinatie ligt waarschijnlijk iets hoger dan vorig jaar, omdat het aandeel anonieme vaccinaties in 2023 hoger was dan in 2022.

Maatregelen

Om het belang van vaccineren meer onder de aandacht te brengen, zijn er de afgelopen tijd in verschillende talen filmpjes gemaakt over het belang van vaccineren. In buurthuizen, huisartsenpraktijken en andere plekken waar inwoners uit de wijken Overvecht en Kanaleneiland komen, zijn posters en flyers verspreid om die filmpjes onder de aandacht te brengen. Ook werden er bijeenkomsten georganiseerd over dit onderwerp.

Het vaccinatieschema verandert bovendien vanaf 1 januari 2025. Er komen extra mogelijkheden voor inhaalvaccinaties. De gemeente buigt zich op dit moment over welke maatregelen nog meer genomen moeten worden, en welke financiële middelen daarvoor nodig zijn.