Vaccinatiegraad Utrecht stuk hoger dan in andere grote steden; bekijk hier de cijfers

De vaccinatiegraad in Utrecht ligt een stuk hoger dan in de andere G4-steden, Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. In Utrecht heeft 82 procent van de volwassenen één prik gehad en is 69 procent volledig gevaccineerd.

Het RIVM heeft deze week voor het eerst de vaccinatiegraden per gemeente via openbare data bekend gemaakt. Daarin is te zien dat er grote verschillen zijn in Nederland. De waddeneilanden doen het erg goed, in de Biblebelt blijven de cijfers wat achter. Utrecht doet het van de vier grote steden het beste.

Cijfers

In Utrecht heeft 82 procent van de volwassenen één prik gehad en 69 procent is volledig gevaccineerd. In de leeftijdscategorie van twaalf tot zeventien heeft 52 procent één prik gehad en is 41 procent volledig gevaccineerd.

Als we dit vergelijken met Rotterdam is het verschil goed te zien. In Rotterdam heeft 69 procent van de volwassenen één prik gehad en 58 procent is volledig gevaccineerd. In de leeftijdscategorie van twaalf tot zeventien heeft 33 procent één prik gehad en is 23 procent volledig gevaccineerd.

Amsterdam doet het iets beter dan Rotterdam, maar blijft ook nog achter op Utrecht. In Amsterdam heeft 74 procent van de volwassenen één prik gehad en 61 procent is volledig gevaccineerd. In de leeftijdscategorie van twaalf tot zeventien jaar heeft 39 procent één prik gehad en is 26 procent volledig gevaccineerd.

Als we dan ook nog Den Haag vergelijken; daar heeft 71 procent van de volwassenen één prik gehad en 60 procent is volledig gevaccineerd. In de leeftijdscategorie van twaalf tot zeventien heeft 41 procent twee prikken gehad en is 30 procent volledig gevaccineerd.

Wil je de cijfers van alle gemeentes zien? Dat kan hier.

Fijnmazig vaccineren

De gemeente Utrecht en de GGD proberen op verschillende manieren de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te krijgen. De grote massa is ondertussen ingeënt op XL-locaties, nu wordt er gewerkt om specifieke doelgroepen te bereiken. Zo is er een locatie geopend op het Utrecht Science Park waar iedereen terecht kan zonder afspraak. Ook gaat er gevaccineerd worden in de Ulu Camii moskee in Utrecht.