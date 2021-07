Vaccinatielocatie in de Jaarbeurs in Utrecht gaat eind augustus dicht

De vaccinatielocatie van de GGD in de Jaarbeurs gaat eind augustus dicht. De GGD begint begin augustus met het afbouwen van vaccinatielocaties waar zeven dagen per week geprikt wordt. De grootschalige locaties zijn straks niet meer nodig omdat de meeste mensen inmiddels geheel of gedeeltelijk zijn gevaccineerd, een afspraak hebben ingepland of zijn uitgenodigd.

De GGD laat weten dat er op dit moment in de regio Utrecht meer dan 1,1 miljoen prikken zijn gezet. Er worden nog elke week duizenden afspraken ingepland, maar dat aantal begint terug te lopen, aldus de GGD. “De capaciteit die we nu hebben om zoveel mensen te vaccineren is straks niet meer nodig. We verleggen onze focus naar kleinschaliger vaccineren, in alle gemeenten in onze regio en in specifieke wijken waar de vaccinatiegraad nog achterblijft. Op afspraak, maar ook zelfs op basis van vrije inloop.”

De Jaarbeurs is niet de enige locatie die straks dichtgaat. De eerste is de Expo in Houten, waar het vaccineren in de provincie Utrecht begon. Daar wordt de laatste prik op 4 augustus gezet. De Rijtuigenloods in Amersfoort volgt, net als de Jaarbeurs, eind augustus.

Mensen die nog geen afspraak voor een vaccinatie hebben, maar beide prikken wel graag in Amersfoort of de Jaarbeurs willen halen, kunnen deze week nog een afspraak maken via 030 630 5400. De GGD laat verder weten dat het ook mogelijk is om de tweede prik op een andere locatie in te plannen dan de eerste.