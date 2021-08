Vaccinatielocatie Jaarbeurs Utrecht gaat vandaag dicht; 460.000 prikken gezet

De vaccinatielocatie in de Jaarbeurs in Utrecht sluit vandaag. De GGD maakte eind juli bekend dat de grootschalige locaties vanaf eind augustus niet meer nodig zijn. In de Jaarbeurs zijn de afgelopen tijd zo’n 460.000 prikken gezet, laat de GGD donderdag weten.

De GGD sluit de priklocatie in de Jaarbeurs omdat de meeste mensen inmiddels geheel of gedeeltelijk zijn gevaccineerd, een afspraak hebben ingepland of zijn uitgenodigd. De mensen die nog niet gevaccineerd zijn en dat wel willen, kunnen terecht bij andere locaties.

De vaccinatielocatie in de Jaarbeurs is niet de enige die dichtgaat. De GGD is begin augustus al begonnen met het afbouwen van vaccinatielocaties. Zo sloot de Expo in Houten op 4 augustus en gaat ook de Rijtuigenloods in Amersfoort dicht.