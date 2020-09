Vader van in Drenthe verdronken Utrechtse jongen (3) veroordeeld tot 7 jaar cel

De vader van de 3-jarige jongen die op 18 december vorig jaar verdronk in het Noord-Willemskanaal in Drenthe, is veroordeeld tot 7 jaar celstraf. De 39-jarige Utrechter is veroordeeld voor doodslag, onttrekking van zijn zoon aan het wettig gezag en belaging van zijn ex-vrouw.

De man nam zijn zoontje die avond mee naar Drenthe, terwijl hij het kind die middag terug had moeten brengen naar zijn moeder in Utrechter. Hij vertrok in plaats daarvan met de auto richting Assen, naar een pad aan het Noord-Willemskanaal dat hij tijdens de rechtszaak ‘het einde van de wereld’ noemt.

Hulp

De man heeft volgens de rechtbank zijn zoontje daar naar een donkere, steile helling gebracht en een zwaaiende beweging gemaakt waardoor het kind in het koude water viel. De vader schakelde vervolgens niet tijdig genoeg hulp in verleende die hulp zelf ook niet.

Volgens deskundigen lag de jongen bij een uur in het water, dat die dag ongeveer 5,5 graden was. Het jongetje werd door politieagenten uit het water gehaald en gereanimeerd, maar in de ambulance bleek al dat hij het niet zou overleven. De jongen overleed op oudejaarsavond in Groningen.

Uitgegleden

De verdachte zegt dat het jongetje is uitgegleden toen hij in het water wilde plassen en dat hij het water in is gegaan om hem te redden, maar dat dat niet lukte. Hij zegt ook dat hij geen idee had hoe steil de waterkant was.

De rechtbank heeft de vader veroordeeld tot 7 jaar cel voor doodslag op zijn zoontje en stalking van zijn ex-vrouw, de moeder van het overleden kind. De rechter heeft hem daarvoor een contactverbod van vijf jaar opgelegd. Ook moet hij haar verschillende schadevergoedingen betalen.

Het is nog niet bekend of een van de partijen in hoger beroep gaat.