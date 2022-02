Valentijnsflater: tros ballonnen in bovenleiding verstoort treinverkeer bij Utrecht Leidsche Rijn

Een romanticus heeft op maandagochtend een hoop oponthoud veroorzaakt op het spoor bij station Utrecht Leidsche Rijn. Op de drukke trajecten van Utrecht-Den Haag en Utrecht-Rotterdam zorgt dit enige tijd voor vertraging.

Op het station glipte een tros ballonnen uit de handen van de reiziger, waarna deze in een van de bovenleidingen terechtkwam.

Op een foto getwitterd door ProRail is te zien dat de tros van zo’n twintig witte ballonnen verstrikt zit in de bovenleiding van spoor 3, waarop de intercity’s afkomstig uit de richting van Utrecht Centraal rijden.

Na inspectie door ProRail bleek dat treinen vooralsnog onder de tros ballonnen door kunnen rijden. De tros moet nog wel worden weggehaald, maar het treinverkeer rijdt dus weer zoals normaal.

Wie slaat er een flater bij zijn Valentijn en alle reizigers tussen Utrecht- DenHaag/Rotterdam? Volgende keer graag vasthouden! 🙏🏼🎈 #valentijnsdag #valentijn https://t.co/LOZEaegKW9 pic.twitter.com/gsBZxGgsty — ProRail (@ProRail) February 14, 2022

