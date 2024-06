Van atoombunker tot vijver; hoe een reliek uit de Koude Oorlog een nieuwe bestemming kreeg in Utrecht

Ten tijde van de Koude Oorlog bouwde het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, beter bekend als de PTT, in het diepste geheim een atoombunker in Utrecht. De bunker was onderdeel van een schakel waarmee in het geval van een kernoorlog de communicatie niet volledig verloren zou gaan. Dat was althans het idee. Tegenwoordig wordt de bunker niet meer gebruikt voor de dreiging van een kernbom, maar wel voor de dreiging van veel neerslag; het is namelijk een vijver die tegelijkertijd dienstdoet als waterberging.

Zaterdag was het Dag van de Architectuur in Utrecht. Bezoekers konden weer een kijkje nemen bij allerlei verschillende bouwwerken in de stad, waaronder Magazijn de Zon, De Nieuwe Defensie, Wisselspoor, Universiteitsmuseum, de Kip Store en De Kwekerij. Op deze laatste locatie heeft projectontwikkelaar Jebber op het voormalige KPN-terrein meerdere torens gebouwd met woningen voor starters.

Deze torens zijn verrezen rond de voormalige atoombunker. In eerste instantie wilde men het reliek uit de Koude Oorlog slopen, maar al snel werd besloten de bunker een andere functie te geven. Het dak, dat bestond uit een laag beton van een meter dik, werd eraf gehaald en de voormalige kamers werden onder water gezet. Nu is het een vijver en is de voormalige bunker het middelpunt van het project. Al het regenwater dat in het gebied valt wordt daarnaast in de constructie opgeslagen.

De PTT had in totaal 23 van dit soort bunkers in Nederland, waarmee in het geval van een oorlog de vitale communicatie in stand zouden blijven. Hiermee kon de overheid bijvoorbeeld haar burgers op de hoogte houden van de laatste stand van zaken. Dit noodnet is tegenwoordig niet meer in gebruik.