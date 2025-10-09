Van dakloosheid tot woningcrisis; landelijke en Utrechtse politici in debat

Om aandacht te vragen voor de woningnood en dakloosheid, wordt er op Werelddaklozendag – vrijdag 10 oktober – het ‘Uit je Dakloos verkiezingsdebat’ georganiseerd. Landelijke politici en lokale raadsleden, betrokken bestuurders en inwoners gaan op vrijdagmiddag in TivoliVredenburg met elkaar in debat over de woningmarkt, de woningnood en het beëindigen van dakloosheid.
Verschillende stellingen, zoals ‘We kunnen dakloosheid oplossen in 2030’ en ‘Alle dakloze mensen moeten voorrang krijgen op een sociale huurwoning’, komen aan bod. In twee rondes ondervraagt debatleider Jesper Rijpma de landelijke en lokale politici.
De aanwezige Utrechtse raadsleden zijn Rick van der Zweth (GroenLinks), Pepijn Zwanenberg (Link) en Lars van Rooij (Student & Starter). Daarnaast zullen er verschillende landelijke politici aanwezig zijn, waaronder Lisa Westerveld (GroenLinks-PvdA), Marieke Wijen-Nass (BBB), Karsten Klein (CDA), Ruud Kuin (SP) en Jildert Huitema (Partij voor de Dieren).
Het debat wordt georganiseerd vanuit Uit je Dakloos, een samenwerking van De Tussenvoorziening, Leger des Heils en het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht. Geïnteresseerden kunnen zich via de website van Tivoli aanmelden om het debat bij te wonen. Het debat vindt plaats van 12.00 tot 14.00 uur in de zaal Cloud Nine.
2 Reacties
Ah, how nice. Alle partijen die een hoofdrol hebben in het veroorzaken van de huidige woningnood zijn aanwezig bij dit semiverkiezingsdebat op “werelddaklozendag”… (BBB uitgezonderd, die partij is veel te jong om debet te hebben aan dit over vele jaren opgebouwde probleem)
Niet links lullend zakken vullend, maar rechts bouwen in vertrouwen, dat is de enige manier om dakloosheid in Nederland op te lossen.
De rest van de wereld is niet ons probleem.
@Koel Hoofd: wie gaan er voor dat “rechts bouwen in vertrouwen” zorgen? Rechts, van PVV tot en met VVD, heeft hiertoe in Nederland al decennialang de mogelijkheid gehad. Het gevolg is… de huidige huisvestingscatastrofe.