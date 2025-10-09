Van dakloosheid tot woningcrisis; landelijke en Utrechtse politici in debat

Om aandacht te vragen voor de woningnood en dakloosheid, wordt er op Werelddaklozendag – vrijdag 10 oktober – het ‘Uit je Dakloos verkiezingsdebat’ georganiseerd. Landelijke politici en lokale raadsleden, betrokken bestuurders en inwoners gaan op vrijdagmiddag in TivoliVredenburg met elkaar in debat over de woningmarkt, de woningnood en het beëindigen van dakloosheid.

Verschillende stellingen, zoals ‘We kunnen dakloosheid oplossen in 2030’ en ‘Alle dakloze mensen moeten voorrang krijgen op een sociale huurwoning’, komen aan bod. In twee rondes ondervraagt debatleider Jesper Rijpma de landelijke en lokale politici.

De aanwezige Utrechtse raadsleden zijn Rick van der Zweth (GroenLinks), Pepijn Zwanenberg (Link) en Lars van Rooij (Student & Starter). Daarnaast zullen er verschillende landelijke politici aanwezig zijn, waaronder Lisa Westerveld (GroenLinks-PvdA), Marieke Wijen-Nass (BBB), Karsten Klein (CDA), Ruud Kuin (SP) en Jildert Huitema (Partij voor de Dieren).

Het debat wordt georganiseerd vanuit Uit je Dakloos, een samenwerking van De Tussenvoorziening, Leger des Heils en het Regioplatform Woningcorporaties Utrecht. Geïnteresseerden kunnen zich via de website van Tivoli aanmelden om het debat bij te wonen. Het debat vindt plaats van 12.00 tot 14.00 uur in de zaal Cloud Nine.

Ken jij de verhalen achter Catharijne? Gerard Aaftink brengt een boek uit over het onderbelichte stadsdeel en is – in samenwerking met DUIC – een crowdfunding gestart om de productie van het boek te realiseren. Ben je nieuwsgierig naar de rijke geschiedenis van Catharijne en wil je een nieuw beeld van Utrecht? Steun dan de crowdfunding en reserveer ‘Catharijne op een kantelpunt’