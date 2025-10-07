Van Dom tot steengoed; laatste kans om stukje Domtoren te kopen

Het is alweer een jaar geleden dat de restauratie van de Domtoren werd afgerond. Met het project ‘Van Dom tot steengoed’ krijgt het restmateriaal van de Dom, dat tijdens de restauratie is vrijgekomen, een tweede leven. Aanstaande zaterdag is de laatste mogelijkheid om in tuincentrum Steck in Overvecht een stukje van het historische monument aan te schaffen.

Het aangeboden restmateriaal varieert van bijzondere ornamenten tot een stukje dak. De prijzen liggen tussen de 15 euro voor een daklei – dun natuursteen – en 3.000 euro voor een grote kruisbloem. De laatste stukken van de Domtoren gaan zaterdag 11 oktober in de verkoop. Naast 20 ornamenten zijn er ook nog ruim 250 dakleien beschikbaar. De ornamenten die zaterdag mogelijk overblijven, zullen de komende jaren door de gemeente gebruikt worden om de openbare ruimte te verfraaien.

Normaal gesproken zouden de resten van de jarenlange restauratie als afval zijn afgevoerd, maar dankzij het initiatief ‘Van Dom tot Steengoed’, opgezet door Utrecht Marketing en Stichting Utrechts eigenDom, krijgen deze stukjes Dom nu een tweede leven. Via het circulaire project is het restmateriaal in de afgelopen jaren in diverse vormen verkocht om bij te dragen aan de financiering en het onderhoud van de nieuwe belichting van de Dom.

Meer dan recycling

Binnen het project staat meer dan enkel recycling centraal. Het restmateriaal van de Domtoren wordt op innovatieve manieren opnieuw gebruikt. Onder meer voor de maak van circulaire bouwstenen voor de nieuwe woonwijken Merwede en Cartesius, kunstwerken in de openbare ruimte en producten die in de Winkel van Utrecht worden verkocht. Zo zijn er bijvoorbeeld al verschillende Utrechtse huishoudens in bezit van een voormalig daklei dat nu als origineel kaasplateau fungeert.

Ken jij de verhalen achter Catharijne? Gerard Aaftink brengt een boek uit over het onderbelichte stadsdeel en is – in samenwerking met DUIC – een crowdfunding gestart om de productie van het boek te realiseren. Ben je nieuwsgierig naar de rijke geschiedenis van Catharijne en wil je een nieuw beeld van Utrecht? Steun dan de crowdfunding en reserveer ‘Catharijne op een kantelpunt’