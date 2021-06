Van gebruikerspand tot een tijdelijk Gesamtkunstwerk: Man Next Door toont indrukwekkende foto’s van verslaafde Kid

Een woning in de Utrechtse volkswijk Ondiep is getransformeerd van een voormalig gebruikerspand tot een tijdelijk Gesamtkunstwerk. Fotograaf Rob Hornstra organiseert de tentoonstelling Man Next Door in het voormalige woonhuis van zijn overleden buurman Kid. Na de tentoonstelling wordt het huis klaargemaakt voor de sloop om ruimte te maken voor nieuwbouw.

Rob Hornstra verhuisde in 2004 naar de Laan van Chartroise in Ondiep. Daar fotografeerde hij regelmatig zijn inmiddels overleden buurman Kid. Deze foto’s zijn de komende weken te bekijken in het voormalige huis van Kid.

Fotograaf Hornstra ontmoette Kid voor het eerst tijdens zijn verhuizing: Kid verscheen met ontbloot bovenlichaam bij zijn deur met de vraag wat hij kwam doen. Vanaf dat moment hield Kid regelmatig een oogje in het zeil als Hornstra voor zijn werk in het buitenland was. De fotograaf hielp zijn buurman door hem zijn telefoon te lenen wanneer hij geen beltegoed had. Ook hielp Hornstra hem regelmatig met zijn post.

Tekst gaat verder onder afbeeldi

Verslaafd

Dat het niet altijd soepel verliep bij Kid thuis bleek toen zijn vrouw en hun achtjarige zoon naar een Blijf van m’n Lijf-huis vluchtten. Kid had diabetes en was verslaafd aan drugs en alcohol. Tijdens goede periodes was hij thuis, waar Hornstra hem fotografeerde. Als het slecht ging, zwierf Kid vaak door het centrum van Utrecht. Het laatste jaar zag Hornstra Kid nog maar weinig. Op 12 juni 2013 werd Kids dode lichaam tussen twee bootjes gevonden in de Utrechtse singel. Hij was 42 jaar.

De tentoonstelling Man Next Door is van vrijdag 11 juni tot en met zondag 27 juni van 12.00 tot 20.00 uur te bezoeken, met uitzondering van maandagen, dinsdagen en woensdagen. Het adres is Laan van Chartroise 46. Vanwege corona is registreren verplicht via [email protected]