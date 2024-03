Van icoon tot sleutelhanger; hout van grote rode beuk Utrechtse beuk verwerkt tot producten

De grote rode beuk die 170 jaar aan de Emmalaan in Utrecht heeft gestaan, heeft een tweede leven gekregen. Het bedrijf Noest heeft het hout van de iconische boom namelijk verwerkt tot sleutelhangers, manchetknopen en koelkastmagneten.

De ionische beuk was aangetast door een schimmel en kon niet meer gered worden. Even voor de kap namen tientallen mensen afscheid van de boom, met onder meer muziek en toespraken. “Het is een goede vriend en ik ga hem erg missen. Vandaag staan we stil bij de herinneringen aan de beuk die we met de hele gemeenschap delen”, zei een van de initiatiefnemers van de ceremonie destijds.

Begin februari klonk twee dagen het geluid van kettingzagen aan de Emmalaan. Vanwege de omvang van de boom hadden de werklieden namelijk meerdere dagen nodig om de beuk te kappen.

Nieuw leven

Aan de Emmalaan is nu niet een kale plek ontstaan. Er is namelijk een ‘waardige’ vervangen gevonden. “Het verlies van de markante ‘rode beuk’ gaat ons allen aan het hart. Daarom hebben wij gezocht naar een waardige vervanger om zijn plek in te nemen. De nieuwe boom staat al klaar bij een kweker in Brabant”, zei toenmalig wethouder Kees Diepeveen destijds.

Nu heeft het Utrechtse bedrijf Noest het hout van de grote rode beuk verwerkt tot sleutelhangers, manchetknopen en koelkastmagneten. Het hout heeft de afgelopen jaren eerst moeten drogen. “Uiterst zorgvuldig hebben we het hout geselecteerd dat niet door ziekte was verzwakt of aangetast. Daarbij hebben we de natuurlijke vertekeningen zo veel mogelijk intact gehouden.”