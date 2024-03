Van ludiek idee naar werkelijkheid; straatnaambordje Nâchtegaolstraot hangt nu echt in Utrecht

Voor het eerst heeft Utrecht een straatnaambord geschreven volgens het stadsdialect. Het idee van Joost Gijzel om in de Nachtegaalstraat een bordje met Nâchtegaolstraot op te hangen is werkelijkheid geworden.

Een paar maanden geleden opperde Joost Gijzel op DUIC dat er een straatnaambord in het stadsdialect zou moeten komen. Hij kwam op het idee nadat hij Tineke Schouten in het RTL4-programma ‘Blabla met Schaap’ hoorde vertellen dat in Nâchtegaolstraot bijna alle klanken van ’t Uteregs verscholen zitten.

Volgens Gijzel is het stadsdialect erfgoed: “En daar moeten we goed voor blijven zorgen. Dat klinkt natuurlijk vrij groot, maar door dit soort kleine acties blijft er aandacht voor. We hebben met zijn allen de verantwoordelijkheid dat het dialect blijft bestaan.”

Goed idee

Gijzel schreef daarom naar DUIC en belde de gemeente Utrecht. Die vond het een goed idee – al moest er wel even overlegd worden met de straatnamencommissie. Ook was de gewenste plek van Gijzel, op de hoek Maliesingel en Nachtegaalstraat, volgens de gemeente niet heel handig omdat bezoekers of hulpdiensten dan in de war zouden kunnen raken.

Maar iets verderop was er wel een goede plek. Wie door de straat komt ziet nu in het midden het nieuwe bord staan, in de kenmerkende blauwe kleuren maar ook met het stadsdialect als toevoeging. Onder het toeziend oog van, en na een kleine les Uteregs, ambassadeur van de vollekstoal Koos Marsman onthulde wethouder Susanne Schilderman vandaag het nieuwe straatnaambord.