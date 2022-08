Van maandag tot en met woensdag geen treinen tussen Utrecht Overvecht en Hilversum

Vanwege werkzaamheden aan het spoor rijden er vanaf maandag 8 augustus tot en met woensdag de 10e geen treinen tussen Utrecht Overvecht en Hilversum. Een dag eerder, op zondag 7 augustus, is er vanwege de werkzaamheden geen treinverkeer mogelijk tussen Overvecht en Weesp.

NS zet vanwege de werkzaamheden bussen in op de trajecten. “Reizigers moeten rekening houden met extra reistijd. We adviseren reizigers tijdig hun reis te plannen in de NS-reisplanner. De extra reistijd is hierin meegenomen”, is te lezen op de website van de vervoersmaatschappij.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door ProRail en vinden veelal in de buurt van Hilversum plaats. Zo worden bijvoorbeeld nieuwe bovenleidingen geplaatst en ook wordt een busoverweg in de Noord-Hollandse plaats opnieuw geasfalteerd.